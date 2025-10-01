央行10月拟出售6亿至7亿美元国家基金外汇

9月份，坚戈兑美元汇率下跌1.9%，收于1美元兑459.07坚戈。哈萨克斯坦证券交易所的日均交易量由2.17亿美元增至2.48亿美元，总交易量达52亿美元。

央行表示，9月份从国家基金出售了5亿美元的外汇，用于保障对共和国预算的转移支付，并为“塔勒德库尔干-乌什阿拉尔”主干天然气管道等基础设施项目提供资金支持。国家基金外汇出售额占总交易量的9%，日均约2400万美元。

考虑到财政收入预期，央行预计10月的外汇出售规模将在6亿至7亿美元之间，以满足政府转移支付需求。

据悉，自2025年初以来，央行持续通过相关操作对冲从国内生产商购买黄金所带来的影响。9月份黄金购买量为2900亿坚戈。

央行补充称，在金价大幅上涨的情况下，通过镜像交易获得的流动性仍低于黄金购入操作所释放的坚戈规模。鉴于年初以来累计未回笼的流动性，计划在第四季度通过镜像交易出售约合1.4万亿坚戈的外币。

央行强调，在进行国家基金操作和实施镜像机制时，将遵循市场中性原则，确保外汇以稳定、均衡的方式投放市场。

公告还指出，央行在9月份未进行任何外汇干预。

【编译：阿遥】