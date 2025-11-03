哈萨克斯坦央行：10月坚戈汇率上涨3.5%

10月，哈萨克斯坦证券交易所（KASE）外汇市场的日均交易量从9月的2.48亿美元增至2.71亿美元，当月总成交额达到60亿美元。

央行表示，10月通过国家基金出售了6.6亿美元外汇，用于向国家预算拨付转移支付以及支持 “塔勒迪库尔干–乌沙拉尔”主干天然气管道项目建设。国家基金外汇销售占当月交易总量的11%，即每日约3000万美元。

根据政府的初步预算申请，考虑到11月财政收入及预算支出安排，预计央行将在11月继续出售6亿至7亿美元的国家基金外汇。

10月，央行通过“镜像操作”机制对4750亿坚戈进行了货币回笼（流动性回收）。预计11月也将以同等规模开展类似操作。

央行强调，在国家基金外汇交易及“镜像操作”过程中，始终遵循市场中性原则，即通过定期、均衡的外汇销售维持市场稳定，不干预汇率形成机制。

央行指出，10月未进行外汇干预。与此同时，准国有部门企业按规定出售部分外汇收入，总额约2.79亿美元。

央行补充称，由于统一积累养老金基金外币资产占比约40%，因此10月未向养老金投资组合购入美元，11月也未计划进行此类操作。

央行表示，将继续保持政策透明度，定期公布外汇市场操作信息。短期内，坚戈汇率走势将取决于市场参与者预期、季度税收缴纳节奏、全球市场形势以及地缘政治变化。

“央行将继续坚持浮动汇率制度，避免形成结构性失衡，确保国家黄金和外汇储备的安全，” - 央行在声明中指出。

值得一提的是，根据官方汇率数据，截至今日：1美元 = 530.47坚戈；1欧元 = 613.75坚戈；1俄罗斯卢布 = 6.56坚戈。

【编译：达娜】