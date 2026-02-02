哈萨克斯坦央行计划2月从国家基金出售4.5亿美元外汇

通报指出，2026年1月为向共和国预算提供转移资金，已从国家基金出售3.5亿美元。按照财政预测，2月将继续实施类似操作，出售规模预计在3.5亿至4.5亿美元之间。

央行强调，相关操作规模占市场总交易量的比重有限，对市场影响可控。

数据显示，1月份坚戈汇率环比走强0.9%，月末1美元报501.24坚戈。央行在此期间未对外汇市场进行干预，所有操作均在中性、计划性框架内开展。

哈萨克斯坦证券交易所外汇市场的日均交易量从此前的3.59亿美元下降至3.06亿美元。1月份外汇市场总成交额为58亿美元。

央行在声明中指出，1月份国家基金外汇出售额约占当月市场总成交量的6%，日均出售规模不超过1850万美元。

此外，在所谓的“镜像操作”框架下，央行1月份回收了3500亿坚戈流动性，预计2月份仍将维持相同规模的外汇出售操作。央行表示，在执行国家基金外汇出售及镜像机制过程中，将坚持不对市场造成额外压力的原则。

1月份，在强制结汇机制下，准国有部门向市场出售了约2.06亿美元外汇收入。

由于统一养老储蓄基金资产中外汇占比已超过40%，央行1月和2月均不计划为养老资产购买美元。

【编译：达娜】