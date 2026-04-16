世界银行总部举行圆桌会 朱曼哈林提议举办可持续增长会议

朱曼哈林表示，哈萨克斯坦正持续推进重点领域改革，为实现稳定、优质的经济增长创造条件。当前政府正在实施积极主动的增长战略，通过扩大投资基础、发展新型产业、支持出口导向行业来增强经济动能，同时推进税收财政、企业治理、投资政策及基础设施等制度改革。

会议指出，近年来哈萨克斯坦经济保持稳定增长，国内生产总值（GDP）年增速持续超过5%。2025年经济增长率达到6.5%，其中商品生产增长8.7%，服务业增长5.2%。

投资仍是经济增长主要驱动力。2025年固定资产投资同比增长13%，达到436亿美元（22.7万亿坚戈）；外国直接投资流入总额达205亿美元，同比增长14.4%。

Фото: Үкімет

尽管受田吉兹雪佛龙公司（Tengizchevroil）相关事故及里海管道财团（Caspian Pipeline Consortium /CPC）运输限制影响，石油产量阶段性下降，但哈萨克斯坦经济仍继续扩张。

2026年第一季度，GDP同比增长3%，主要由制造业增长8.5%、交通运输增长12.8%、建筑业增长14.8%所带动。

官方数据显示，自2025年初以来，哈萨克斯坦国际储备增长23.8%，达到1295亿美元，其中包括国家基金629亿美元资产。

同时，哈萨克斯坦继续维持较低政府债务水平。过去十多年，政府债务占GDP比重稳定在约25%。截至2026年1月1日，国家债务约730亿美元，占GDP的22.8%。

政府当前将经济多元化作为重点任务。新的增长模式强调提升制造业和高科技产业比重。

数据显示，制造业占GDP比重已由2010年的11.3%升至2025年的12.7%；资源开采行业占比则由11.9%降至9.5%，显示经济结构逐步优化。

此外，哈萨克斯坦在经济复杂性指数（Economic Complexity Index）中的排名也显著上升，2020年至2024年间由第87位升至第55位。

哈政府计划到2029年将投资占GDP比重提高至23%，预计新增吸引约1200亿美元投资，使未来五年累计投资总额达到4000亿美元。

重点投资方向包括原材料及农产品深加工、冶金工业、化工与石化产业、天然气行业、制药产业，以及高附加值农业综合体等领域。

朱曼哈林表示，政府经济政策正从“被动吸引投资”转向“主动设计项目并推动落地”，重点围绕实体经济需求，引入技术和战略合作伙伴。

官方同时强调阿拉套发展计划。该市将实行特殊管理制度和独立金融模式，建设成为新的经济增长极。

未来当地计划推出税收优惠、“一站式”投资服务、国际化规则及更高水平投资者保障机制。

预计到2050年，该地区经济总量将增加至400亿至500亿美元，人口达到180万，并创造约100万个就业岗位。

世界银行代表在讨论中对哈萨克斯坦改革举措表示支持，同时指出，应继续平衡经济增速与发展潜力之间关系，并关注生产率变化及通胀风险。

Фото: primeminister.kz

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【编译：达娜】