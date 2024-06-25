比什凯克举行《突厥语大词典》950周年国际研讨会

来自吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和土耳其的突厥学家齐聚一堂，就麻赫穆德·喀什噶里的生平、这部伟大著作的成书目的、语言特点以及其历史和民族志资料等学术问题展开了深入讨论。

Фото: Түркі академиясы

麻赫穆德·喀什噶里的《突厥语大词典》被誉为11世纪的土耳其百科全书，内容涵盖了突厥各民族的社会结构、地理、生活方式、信仰、神话和民间文学，反映了各个部落的丰富多彩的文化生活。研讨会上，与会学者特别关注这部词典在突厥语言史、现代方言、文学、民族志和比较语言学研究中的重要意义。

国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫在致辞中指出《突厥语大词典》对于为诸突厥语民族相互融合提供科学文化基础具有重要意义。

-我希望这次聚会能够扩大该领域新研究的视野。今天会议上宣读的报告将作为特别文集出版。-穆斯塔法耶夫表示。

Фото: Түркі академиясы

与会者一致认为，这部词典不仅是突厥文化的瑰宝，更是促进突厥各民族相互理解和交流的重要桥梁。

【编译：阿遥】