中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:14, 25 六月 2024 | GMT +6

    比什凯克举行《突厥语大词典》950周年国际研讨会

    Түркі әлемі
    Фото: Түркі академиясы

    哈萨克国际通讯社讯）日前，纪念突厥民族共同遗产《突厥语大词典》950周年国际研讨会在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克隆重举行。

    来自吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆和土耳其的突厥学家齐聚一堂，就麻赫穆德·喀什噶里的生平、这部伟大著作的成书目的、语言特点以及其历史和民族志资料等学术问题展开了深入讨论。

    түркі әлемі
    Фото: Түркі академиясы

    麻赫穆德·喀什噶里的《突厥语大词典》被誉为11世纪的土耳其百科全书，内容涵盖了突厥各民族的社会结构、地理、生活方式、信仰、神话和民间文学，反映了各个部落的丰富多彩的文化生活。研讨会上，与会学者特别关注这部词典在突厥语言史、现代方言、文学、民族志和比较语言学研究中的重要意义。

    国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫在致辞中指出《突厥语大词典》对于为诸突厥语民族相互融合提供科学文化基础具有重要意义。

    -我希望这次聚会能够扩大该领域新研究的视野。今天会议上宣读的报告将作为特别文集出版。-穆斯塔法耶夫表示。

    түркі әлемі
    Фото: Түркі академиясы

    与会者一致认为，这部词典不仅是突厥文化的瑰宝，更是促进突厥各民族相互理解和交流的重要桥梁。

    【编译：阿遥】

    标签:
    文化 中亚 突厥 科研
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!