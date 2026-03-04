布鲁塞尔举行活动介绍哈萨克斯坦新宪法草案 “Shanyraq Dialogues”对话平台启动

此次活动在哈萨克斯坦驻欧盟首都的使馆举行，欧盟主要机构代表以及布鲁塞尔政界和专家界人士出席。会议旨在围绕哈萨克斯坦相关议题，为政府机构、专家群体和民间社会代表之间开展深入交流提供开放平台。

哈萨克斯坦驻比利时和卢森堡大使、兼任哈萨克斯坦常驻欧盟及北约代表罗曼·瓦西连科在致辞中介绍了当前哈萨克斯坦宪法改革的最新阶段。他指出，在地缘政治局势复杂多变、全球不确定性上升的背景下，哈萨克斯坦正在推进重要的宪法改革，这不仅对国家内部发展具有重要意义，也有助于深化同欧洲伙伴的合作。

瓦西连科表示，哈萨克斯坦将于3月15日举行全国公投，就通过新宪法草案进行表决。他指出，这一改革举措是哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫推动的政治体系全面现代化进程的重要组成部分，旨在建立更加高效、透明和负责任的国家治理模式。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

与会者还了解到，新宪法草案的制定过程具有前所未有的开放性。哈萨克斯坦方面介绍，首先成立了负责议会改革问题的工作组，随后又组建了由130名成员组成的宪法委员会，广泛吸纳社会和地区代表参与讨论。瓦西连科指出，在哈萨克斯坦历史上，委员会会议首次通过直播形式向公众开放，宪法草案的阶段性文本也公开发布，供全民讨论。最终，社会各界共提出约1万条建议和意见，其中部分内容已被纳入提交公投的宪法草案。

在介绍宪法草案的主要制度创新时，瓦西连科强调，新宪法具有以人为本的特点，并进一步加强对公民权利和自由的保障。他特别指出，草案明确将国家主权、独立、领土完整和单一制国家结构确立为不可改变的基本价值，同时重申禁止死刑，并引入保护公民在数字空间权利的相关新规定。

瓦西连科表示，新宪法的通过有望为哈萨克斯坦同欧盟及其成员国之间的战略伙伴关系注入新的动力。通过加强国家机构建设、提升治理透明度并坚持以人权为导向，双方将在法治和对话等共同价值基础上进一步深化合作。

Фото: Сыртқы істер министрлігі

活动还邀请欧洲在线媒体《EUalive》创始人兼总编辑格奥尔基·戈特夫作为嘉宾发言。他从专家角度分析了当前改革进程对哈萨克斯坦与欧盟关系发展的意义。

在随后的问答环节中，与会嘉宾围绕宪法改革的具体内容、实施机制以及哈萨克斯坦政治制度的发展前景和同欧洲伙伴深化合作等问题进行了积极讨论。现场气氛开放而务实，与会者就改革的关键议题进行了深入交流，并获得了详细解答。

主办方表示，此次活动也表明，“Shanyraq Dialogues”平台有望成为一个具有专业性和影响力的对话与交流平台。该平台的启动被视为哈萨克斯坦与欧洲伙伴加强相互理解和互信的重要一步，同时也展示了双方就发展与合作重大议题开展开放讨论的意愿。

【编译：木合塔尔·木拉提】