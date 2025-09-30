央行启动银行间QR支付服务 首批三家银行率先接入

这一新服务扩展了银行支付业务的功能，使客户能够向任何银行的账户发起或接收QR支付。

目前，银行间QR支付率先向中央信贷银行（Bank CenterCredit）、家庭信贷银行（Home Credit Bank）和自由银行（Freedom Bank）的客户开放。交易方式十分简便：买方客户只需登录其所在银行的移动应用，扫描卖方（在任一参与银行开户）终端上的QR码，并确认支付即可完成。

央行表示，银行间QR支付的推出将提升银行间互动水平，进一步扩大消费者对支付服务的可获得性和便利性。未来，央行将分阶段推动更多金融市场参与者接入该服务。随着其他银行完成内部系统调整，这一功能也将逐步出现在它们的移动应用中。

银行间QR支付服务是在国家支付公司平台上实施的，属于国家数字金融基础设施建设的重要组成部分。央行强调，推动数字金融基础设施发展，旨在扩大金融领域的竞争，为消费者提供更加便利和普惠的银行间支付服务。

【编译：阿遥】