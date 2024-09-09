央行发行术赤兀鲁斯800周年纪念币

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行宣布将于近日发行《术赤兀鲁斯800周年（JOSHY ULYSY. 800 JYL）》纪念币。

据了解，该纪念硬币属于央行发行的主题为《纪念事件和人物》系列。

关于《术赤兀鲁斯800周年（JOSHY ULYSY. 800 JYL）》纪念币：

术赤汗，是著名的世界征服者成吉思汗的长子，同时也是哈萨克斯坦历史上重要的政权金帐汗国（也被称之为术赤兀鲁斯）的缔造者。其陵墓位于哈萨克斯坦乌勒套州腹地，是哈国重要的历史文化遗产。

纪念币的设计，在正面采用了术赤汗纪念雕像作为主要图案，而背面则是金帐汗国时期通行的各种钱币的图案。

面值为5000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重777.5克，直径100毫米，共发行100枚；

面值为2000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重311克，直径75毫米，共发行300枚；

面值为1000坚戈的纪念硬币表面镀金，整体则由925/1000纯银以精制硬币（рrооf）标准打造，净重31.1克，直径38.61毫米，共发行1000枚；

面值为200坚戈的纪念硬币由MH25白铜合金打造，净重15克，直径33毫米，共发行8000枚。

纪念币由哈萨克斯坦央行造币厂制成。

纪念币是哈萨克斯坦法定货币，可以作为一般货币流通。

纪念币可在所有央行分部和央行官方网站（nationalbank.kz）购买。

【编译：木合塔尔·木拉提】