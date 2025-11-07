中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    06:55, 07 11月 2025 | GMT +5

    超170亿美元的协议和广泛的合作关系：托卡耶夫-特朗普会晤详情

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在白宫与美国总统唐纳德·特朗普举行会晤，双方就双边关系及国际议程的广泛议题进行了深入讨论，并签署了总额超过170亿美元的多项合作协议。

    а
    Фото: Акорда

    会谈中，托卡耶夫总统感谢特朗普总统邀请其访问华盛顿，并对美方在访问期间为哈萨克斯坦代表团提供的热情接待表示诚挚谢意。

    托卡耶夫指出，唐纳德·特朗普的总统任期具有历史意义，在其领导下，美国不断巩固作为全球经济、政治与科技强国的地位。他强调，美国在维护世界安全、稳定与繁荣方面发挥着关键作用。

    哈萨克斯坦总统表示，哈方完全支持美国总统提出的和平倡议，其中包括有助于推动“中间走廊”进一步发展的“特朗普国际和平与繁荣之路”（TRIPP）计划。

    特朗普总统在会谈中确认，美国致力于与哈萨克斯坦发展多层次、广泛的战略伙伴关系。

    在哈萨克斯坦总统此次访美之行框架下，双方签署了总额逾170亿美元的商业合作协议，涵盖能源、基础设施、科技与工业等多个领域。

    两国元首还就双边合作的未来方向进行了深入磋商，明确了互利合作的优先领域，并就当前国际热点问题交换了意见。

    Тоқаев ва Трамп
    Фото: Ақорда
    музокара
    Фото: Ақорда
    Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамппен келіссөз жүргізді
    Фото: Ақорда

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    外交 哈萨克斯坦与美国 总统 政治
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读