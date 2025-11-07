超170亿美元的协议和广泛的合作关系：托卡耶夫-特朗普会晤详情

会谈中，托卡耶夫总统感谢特朗普总统邀请其访问华盛顿，并对美方在访问期间为哈萨克斯坦代表团提供的热情接待表示诚挚谢意。

托卡耶夫指出，唐纳德·特朗普的总统任期具有历史意义，在其领导下，美国不断巩固作为全球经济、政治与科技强国的地位。他强调，美国在维护世界安全、稳定与繁荣方面发挥着关键作用。

哈萨克斯坦总统表示，哈方完全支持美国总统提出的和平倡议，其中包括有助于推动“中间走廊”进一步发展的“特朗普国际和平与繁荣之路”（TRIPP）计划。

特朗普总统在会谈中确认，美国致力于与哈萨克斯坦发展多层次、广泛的战略伙伴关系。

在哈萨克斯坦总统此次访美之行框架下，双方签署了总额逾170亿美元的商业合作协议，涵盖能源、基础设施、科技与工业等多个领域。

两国元首还就双边合作的未来方向进行了深入磋商，明确了互利合作的优先领域，并就当前国际热点问题交换了意见。

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

Фото: Ақорда

【编译：木合塔尔·木拉提】