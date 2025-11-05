中文
    世界银行贷款项目将在哈萨克斯坦七城落地实施

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫今天在阿斯塔纳会见了世界银行代表团。

    世界银行贷款项目将在哈萨克斯坦七城落地实施
    Фото: primeminister.kz

    会见中，双方讨论了“能源和公用事业部门现代化”国家项目的后续实施工作，以及世界银行在吸引外国直接投资方面的作用。

    世界银行代表介绍了可供选择的信贷工具、融资条件和利率。巴伊铁列克国有控股公司代表则表示，正在会同相关政府机构正在编制至2029年的项目池。该项目清单将在完成后提交世界银行进行全面分析与批准。

    世界银行贷款项目将在哈萨克斯坦七城落地实施
    Фото: Үкімет

    双方还审议了在供水和排水系统发展领域的合作前景。哈方已对国内主要水务设施进行了全面分析，并制定了《供水和排水服务发展路线图》。计划利用世界银行贷款资金，用于安装现代化水力系统、推进水务设施的自动化与数字化。

    首批由世界银行贷款支持的项目将在阿斯塔纳、阿克套、彼得罗巴甫尔、塔勒德库尔干、萨热阿尕什、铁克勒和阔什等城市实施。

    世界银行贷款项目将在哈萨克斯坦七城落地实施
    Фото: Үкімет

    下一阶段，还将制定两份新的路线图，分别用于推进灌溉系统以及供热与电力网络的现代化。

    会谈结束时，波兹姆巴耶夫对世界银行集团积极参与哈萨克斯坦战略性基础设施现代化建设表示感谢。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 投资 金融 政府 基础设施建设
