哈萨克斯坦推行网络安全新标准 全方位筑牢数字基础设施防线

近日，哈萨克标准中心举行了关于落实信息安全领域标准的线上圆桌会议。来自政府部门、地方行政机构、行业协会、相关企业及科研领域的约70名代表出席了活动。

会议重点讨论了2025年制定的多项国家标准。其中，QR ST ISO/IEC 15408-4-2025 和 QR ST ISO/IEC 15408-5-2025 标准规定了信息技术安全评估的具体要求；而 QR ST 4011-2025 标准则明确了安全开发软件产品的核心准则。

圆桌会议以开放对话的形式展开。与会人员就新标准在实际操作中的应用问题进行了深入探讨，并听取了专家的权威解读。国家技术服务公司及ESSL有限公司的代表也参与了讨论。

据介绍，ISO/IEC 15408系列标准是对此前已采纳文件的有力补充，标志着哈萨克斯坦信息技术安全统一评估体系的形成。该系列标准明确了评估条件及信息系统可信度等级，广泛适用于包括涉及国家秘密系统在内的各类政务系统。

与此同时，QR ST 4011-2025标准致力于降低软件产品的漏洞风险，并确立了组织安全开发流程的相关规范。

哈萨克标准中心表示，新标准的实施将构建起统一且清晰的信息保护路径，有助于在网络安全领域开展系统化工作，并进一步提升社会各界对本土数字解决方案的信任度。

专家评估认为，这些标准的推广应用将显著增强数字环境的稳定性，有效保护关键数据，并有助于减少对外部技术方案的依赖。

【编译：阿遥】