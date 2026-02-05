“女性是推动哈萨克斯坦体育与旅游发展的关键资源”——哈萨克斯坦与联合国妇女署中亚办商讨深化合作

会谈中，叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫表示，哈萨克斯坦长期以来系统性地推动女性和女孩参与体育运动。数据显示，截至2025年，哈萨克斯坦全国约有270万名年龄在3岁至65岁及以上的女性经常参与体育锻炼，占全国女性人口的26.4%。这一比例充分体现出体育正逐步成为女性生活的重要组成部分，不仅有助于增强健康水平，也在促进社会融入和培养女性领导力方面发挥着积极作用。

Фото: gov.kz

部长特别指出，哈萨克斯坦女性运动员在提升国家国际形象方面作出了重要贡献。哈萨克斯坦在国际体坛涌现出一批成绩卓著的女性冠军，包括1994年首位代表哈萨克斯坦参加冬奥会速度滑冰比赛的肯杰什·萨尔塞肯诺娃、为国家赢得首枚冬奥奖牌的柳德米拉·普罗卡舍娃、柔道世锦赛历史上首位为哈萨克斯坦夺牌的阿比巴·阿布扎金诺娃、奥运会冠军奥尔加•西西给娜、三届奥运奖牌获得者奥尔加•雷帕科娃，以及三届女子拳击世锦赛冠军纳兹姆·科宰拜。

在旅游领域，双方同样高度评价女性所发挥的关键作用。女性不仅在塑造行业形象、提升旅游服务质量方面占据重要位置，同时也是文化遗产的守护者和传承者，在推动国际人文交流与文化合作中发挥着独特而积极的影响。

叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫对联合国妇女署在推动可持续发展和促进平等机会方面所作的努力表示感谢。会谈结束时，双方一致表示，将继续深化伙伴关系，推动更多联合项目落地实施。

【编译：达娜】