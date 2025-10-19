塔什干举行仪式纪念在塔吉克-阿富汗边境牺牲的哈萨克斯坦士兵

此次活动是在独联体国家元首峰会框架内加强人文交流措施的一部分。哈萨克斯坦退伍军人组织代表团专程抵达杜尚别，与塔吉克斯坦国际主义战士委员会的军人代表一同缅怀阵亡者，表达崇高敬意。

哈萨克斯坦阿富汗及局部战争退伍军人联盟代理主席谢里克·奥萨诺夫在致辞中回顾道，1993年哈萨克斯坦组建了联合营，自此连续八年承担保护塔吉克－阿富汗边境的任务。共有超过一万名哈萨克军人与军官参与行动，为支援友好国家塔吉克斯坦做出了重要贡献。

Фото: Мадибек Джанибеков

- “我们在这里不仅是为了纪念历史，更是为了维系几代军人之间的精神传承。让年轻人了解责任、忠诚与军人荣誉的真正含义至关重要。” - 他说。

参与仪式的代表们表示，哈萨克斯坦军人忠于军誓，他们的名字和事迹将永远留存在人民记忆中。塔吉克斯坦国际主义战士委员会菲尔达乌西区退伍军人组织主席塔吉丁·沙里波夫介绍说，在杜尚别市中心公园内竖立的纪念碑上，牺牲士兵的名字被镌刻成金色字体，当地民众、学生及退伍军人会在胜利日、独立日、边防军人日以及其他纪念日定期前来献花。各中小学还开展“英雄课”，让年轻一代记住这些士兵的牺牲与担当。

1995年4月7日，在塔吉克-阿富汗边境普希哈尔维山谷，哈萨克斯坦第七联合分队遭到武装分子袭击，战斗激烈。凭借军人的顽强意志和抵抗，武装分子试图占据有利位置的行动被成功阻止。此次战斗中，哈萨克斯坦维和营共有17名军人牺牲、33人受伤。

根据总统令，5名牺牲军人被追授二级“艾宾”勋章，12名军人被授予“战斗功绩”奖章。

为永久纪念牺牲者，2007年在杜尚别的菲尔达乌西公园设立了纪念碑，2019年在达尔瓦扎区域的纪念场所也安装了纪念牌，民众每年都会前来献花致敬。

【编译：达娜】