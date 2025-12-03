中文
    11:35, 03 12月 2025 | GMT +5

    著名哈萨克哲学家扎拜汗·阿卜迪勒丁逝世 享年93岁

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦著名学者、哲学家扎拜汗·阿卜迪勒丁于93岁高龄逝世。

    Белгілі қазақ философы Жабайхан Әбділдин өмірден озды
    Фото: adebiportal.kz

    马吉利斯（议会下院）议员穆拉特·阿贝诺夫在社交媒体发布讣告。

    扎拜汗·阿卜迪勒丁于1933年出生于巴甫洛达尔州，是哈萨克斯坦最杰出的哲学家之一，哲学博士（1968年）、教授（1970年）、哈萨克斯坦国家科学院院士、科学院副院长，也是哈萨克辩证逻辑学派的奠基人。

    主要工作经历

    • 1958—1965年：哈萨克苏维埃社会主义共和国科学院哲学与法学研究所初级、资深研究员

    • 自1965年起：哲学研究所辩证唯物主义、辩证法理论与历史系主任

    • 1973—1984年：哲学与法学研究所所长

    • 1984—1986年：哈萨克斯坦科学院社会科学部学术秘书

    • 1986—1994年、1995年：哈萨克斯坦科学院副院长

    • 1995—2005年：哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员、国际关系、国防与安全委员会主席

    • 2005—2007年：总统办公厅社会政治部门副主任

    • 其后任职于列夫·古米廖夫欧亚国立大学，担任教授

    扎拜汗·阿卜迪勒丁曾获二级“雪豹”（Барыс）勋章（2000年）、劳动红旗勋章、“荣誉勋章”、“阿斯塔纳”纪念章、“哈萨克斯坦独立10周年”纪念章、“哈萨克斯坦独立20周年”纪念章及其他多项国家级奖章和荣誉。

    【编译：达娜】

    哈萨克斯坦 社会 哈萨克
