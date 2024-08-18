库斯塔奈历史学家谈关于术赤汗死因的两种不同传说

实际上，哈萨克汗国的所有统治者，都是术赤汗的直系子孙。

哈萨克斯坦库斯塔奈州州立大学历史学副教授赛力克詹·伊斯迈洛夫对这位著名的君主在当今哈萨克斯坦的库斯塔奈州所留下的历史痕迹进行了一番深入的研究。

- 成吉思汗将其征服的土地分成了四个部分，而今天的哈萨克斯坦的大部分地区，都归属于术赤汗的统治，也就是大乌鲁斯。- 历史学家说。

而对于库斯塔奈州而言，术赤汗在其统治的时代，在这片地区留下了许多历史足迹和记录。例如，他曾经在托尔盖地区领导过一场大战并赢得胜利。

- 正如哈萨克历史学家穆哈梅迪詹·特尼什巴耶夫所强调的，在托尔盖草原上，术赤汗的军队与花拉子模的军队之间发生过一系列非常激烈的战斗（1200~1220年花拉子模统治者为阿拉乌丁·摩诃末）。最初的交锋双方打成了平手（但蒙古军队数量上具有优势）。历史记录显示，术赤汗决意撤退，并在接近傍晚时放火掩护部队离开战场。有一些史学家还指出，双方的最高统帅之间甚至很可能进行过对话，术赤汗在当时表达了停止战争，以便专注于对付自己更重要的敌人——蔑尔戚人（当时他们对蒙古军队形成了威胁）的想法。但最终，花拉子模还是决定继续进行战争，而战火就大致发生在现今的库斯塔奈州境内。- 赛力克詹·伊斯迈洛夫说。

此外，关于术赤汗的死亡，也一直流传着非常有趣的传说。术赤汗大约在1227年的春季去世。有一些记录声称，术赤汗在狩猎中射杀了一匹野马幼崽，这导致愤怒的母马冲撞了可汗的坐骑并使术赤跌落在地受了重伤。这个传说成为了后来流传许久的哈萨克史诗曲目《瘸腿马-术赤汗》的诞生原因。

- 关于术赤汗的死亡，还有一个不同的记录：随着权力的巩固，术赤汗越发不再愿意听从成吉思汗的政令，而这是大征服者所不能容忍的。于是，征服者派出了刺客，使用某种阴谋手段，设计了术赤汗狩猎中的“意外事故”，并最终导致了术赤之死。正如大家所知，术赤汗的具体死因是脖子上受到的重伤。- 历史学家说。

值得一提的是，此前历史学副博士、阿拜哈萨克国立师范大学古代和中世纪历史教研室主任努尔兰·阿特哈耶夫教授曾分享了他对研究术赤汗国历史的独到见解。这位学者指出，草原民族建立的术赤汗国直接促成了莫斯科公国等国家的建立。

多伦多大学学者李珠业（Lee, Joo-Yup）此前在出席为纪念术赤汗国800周年而在阿拉木图召开的国际研讨会时指出，有必要对历史课本中的一些内容进行重新的审视，可以认为，哈萨克族是形成术赤汗国国民主体的族群的直系后裔。

此外，哈萨克斯坦“Dara”总统倡议基金会与美国Karga Seven Pictures将联合拍摄有关成吉思汗长子术赤汗的6集史诗级历史纪录片。

【编译：木合塔尔·木拉提】