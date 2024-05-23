加拿大学者：哈萨克人是术赤汗国的直系继承人
（哈萨克国际通讯社讯）正在出席为纪念术赤汗国800周年而在阿拉木图召开的国际研讨会的多伦多大学学者李珠业（Lee, Joo-Yup）分享了他关于这一主题的研究和看法。
这位来自加拿大的学者进行了题为《术赤汗国的民族统合过程中不同族群来源的特征分析》的专项研究。
学者指出，他注意到在中世纪，当时的历史学家们在记录中常常把术赤汗国的国民写做“乌兹别克人、鞑靼人或者托克马克人”。
- 在同一时代的不同历史文献中，术赤汗国的国民被记录为乌兹别克人、鞑靼人或者托克马克人。例如，伊尔汗国历史学家将术赤汗国的国民成为之乌兹别克人。波斯历史和地理学家哈马达拉·穆斯陶菲·加兹维尼（1284-1350）在其著作《选史》当中曾写道：“术赤汗国的国民自乌兹别克汗统治的时代开始，就被世人称之为乌兹别克人”。帖木儿王朝时期的历史学家们也在各自的著作当中，将术赤汗国的国民标记为乌兹别克或者托克马克。他们将与自己同时代的、被视为哈萨克斯坦古代重要历史人物的斡罗斯汗（Ұрыс）和脱脱迷失汗（Тоқтамыс）治下的子民，也这样称呼。而克里米亚鞑靼人的历史学者，则将这些草原游牧民统称为鞑靼人。奥斯曼帝国的历史学家们，在有关术赤汗国的记载中，也频繁使用“鞑靼人”这一称呼。但实际上，这些被标注为“鞑靼人”或者“乌兹别克人”的族群，与当今的“塔塔尔族”和乌兹别克族“并不存在直接等同的关系，而是当时生活在哈萨克斯坦这一地理范围内的突厥语游牧民的统称。当然，后来术赤汗国分裂成了许多不同的国家，这是后话。- 李珠业说。
这位加拿大历史学家指出，前苏联的许多历史资料中，存在着大量与中世纪文献相互矛盾、互相冲突的记录和观点。
- 前苏联历史研究论著当中，存在着许多与当下考古新发现的古代文献记录中完全不相符的内容和观点。例如，在前苏联的历史论著当中，认为术赤汗国的国民分裂成了乌兹别克人和塔塔尔人。但最新的研究证明，历史上并没有发生过这种分离。中世纪时代的历史学家们，从来没有在其记录中将术赤汗国的国民特意的分类并专门去记录哪一些人是哈萨克人、乌兹别克人或者鞑靼人。因此，我认为有必要对历史课本中的一些内容进行重新的审视。我的研究的主要目的，在于论著当今的哈萨克人，是术赤汗国历史遗产的直接继承者。当今的乌兹别克族，是当时的昔班尼乌兹别克人和操伊朗语的当地民众融合后形成的民族。他们的语言并不是钦察语，而是更接近葛逻禄语。而现在的塔塔尔族则是迁居至克里米亚地区的各个族群融合而成，使用的是各种突厥语的混合语。至于哈萨克人，则是在术赤汗国范围内的众多游牧部落的聚合体，并且使用的是钦察语。因此，可以认为，哈萨克族是形成术赤汗国国民主体的族群的直系后裔。- 加拿大学者说。
【编译：木合塔尔·木拉提】