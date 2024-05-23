加拿大学者：哈萨克人是术赤汗国的直系继承人

- 前苏联历史研究论著当中，存在着许多与当下考古新发现的古代文献记录中完全不相符的内容和观点。例如，在前苏联的历史论著当中，认为术赤汗国的国民分裂成了乌兹别克人和塔塔尔人。但最新的研究证明，历史上并没有发生过这种分离。中世纪时代的历史学家们，从来没有在其记录中将术赤汗国的国民特意的分类并专门去记录哪一些人是哈萨克人、乌兹别克人或者鞑靼人。因此，我认为有必要对历史课本中的一些内容进行重新的审视。我的研究的主要目的，在于论著当今的哈萨克人，是术赤汗国历史遗产的直接继承者。当今的乌兹别克族，是当时的昔班尼乌兹别克人和操伊朗语的当地民众融合后形成的民族。他们的语言并不是钦察语，而是更接近葛逻禄语。而现在的塔塔尔族则是迁居至克里米亚地区的各个族群融合而成，使用的是各种突厥语的混合语。至于哈萨克人，则是在术赤汗国范围内的众多游牧部落的聚合体，并且使用的是钦察语。因此，可以认为，哈萨克族是形成术赤汗国国民主体的族群的直系后裔。- 加拿大学者说。