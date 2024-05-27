阿特哈耶夫：莫斯科公国的成立归功于术赤汗国

术赤汗国是哈萨克斯坦历史上的重要组成部分。今年，在国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的倡导下，哈萨克斯坦隆重纪念术赤汗国创立800周年，这具有重要的历史意义和现实意义。

阿特哈耶夫首先谈及了术赤的丰功伟业。

-术赤是成吉思汗的长子，他的一生功勋卓著。他参与了蒙古帝国对中国、西钦察草原、花剌子模帝国等地的征战，是一位杰出的军事将领和卓越的政治家。有一种观点认为成吉思汗将术赤视为自己的继任者，将大片领地赐予他。在后来的文献当中，术赤汗国（术赤兀鲁斯）也被称为金帐汗国。-阿特哈耶夫说。

阿特哈耶夫强调，术赤汗国对后世产生了深远影响。

-术赤兀鲁斯统一了额尔齐斯河至多瑙河之间的广大地区，形成了一个强大的多民族草原帝国。正是因为金帐汗国的存在，各部落集团团结起来，为当今部分民族的形成奠定了基础。金帐汗国的分裂，促成了哈萨克汗国的诞生。可以说，哈萨克斯坦是术赤汗国当之无愧的继承者之一。此外，喀山汗国、克里米亚汗国、阿斯特拉罕汗国和西伯利亚汗国等也纷纷建立，并对周边地区产生了重要影响。值得一提的是，被认为是当今俄罗斯雏形的莫斯科公国，也是深受术赤汗国影响而形成的。可以说金帐汗国历史作用是非常广泛和重要的。术赤汗国在忙哥帖木儿执政期间宣告独立，铸造自己的货币，开始实行独立的经济政策。金帐汗国占据了整个欧亚大陆腹地，成为连接西方和东方的桥梁。其大力发展贸易，促进了东西方经济文化的交流。此外，金帐汗国还对东欧一些国家的创建产生了直接而深远的影响。-阿特哈耶夫说。

阿特哈耶夫强调，术赤汗国历史还需要进一步发掘研究，不过，国内研究中世纪历史的专家却很少。

-金帐汗国的历史已经被研究了几个世纪，但仍有许多未解之谜。主要问题在于资料的匮乏。关于金帐汗国的文献，大多是用阿拉伯语、波斯语和中文写成的。近年来，哈萨克斯坦政府实施“文化遗产”“档案2025”等一系列大型项目，加大了对历史文献的收集和翻译力度，这为我们研究术赤汗国历史提供了宝贵资料。然而，我们也必须承认，与俄罗斯同行相比，我们在中世纪历史研究方面还存在很大差距。特别是，能够阅读和翻译阿拉伯文和其他语言历史资料的专家更是少之又少。-他说。

值得一提的是，多伦多大学学者李珠业（Lee, Joo-Yup）此前在出席为纪念术赤汗国800周年而在阿拉木图召开的国际研讨会时指出，有必要对历史课本中的一些内容进行重新的审视，可以认为，哈萨克族是形成术赤汗国国民主体的族群的直系后裔。

此外，哈萨克斯坦“Dara”总统倡议基金会与美国Karga Seven Pictures将联合拍摄有关成吉思汗长子术赤汗的6集史诗级历史纪录片。

【编译：阿遥】