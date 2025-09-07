考古学家在水下发现古老文物

据报道，今年初以来，水库因干旱水位下降，库底暴露出的历史文化遗迹为考古工作提供了机会。历时一周的考古发掘取得重要成果，发现了多件珍贵文物。

根据科学和高等教育部的信息，这些文物属于晚期旧石器时代和中石器时代的劳动工具，包括近10件集中分布的玉髓石器、核心石器以及用于切割和刮削的石片。这些文物在水体侵蚀作用下得以较好保存，并被仔细研究。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

此外，考古队还对属于晚期青铜时代的多个墓葬点进行了发掘。墓葬中的人骨保存状况较差，但发现了以几何纹饰装饰的陶器，以及一件特别的颞骨饰品——其主体为青铜制成，表面镀金。此外，还出土了耳环、青铜双镯、带扣耳环以及用于装饰头饰的众多小珠子。

Фото: Түркістан облысы әкімдігі

考古中心负责人A·波杜什金（A. Podushkin）和研究员G·斯塔姆库洛娃（G. Stamkulova）表示，过去在突厥斯坦州还未发现过此类晚期青铜时代文物。

考古队还发现了属于康居-萨尔马提亚时期的墓葬遗址，推测年代为公元前1世纪至公元1世纪。墓葬中出土了三枚带翼箭头（翼部朝下）、一把家用小刀、一件陶罐和一枚扣环，墓主可能为一名战士。这些发现表明，该地区自古以来一直是人类持续居住的区域。

Фото: Түркістан облысы әкімдігі

此次发掘工作由突厥斯坦州国家历史文化保护区工作人员共同参与完成。出土文物将经过进一步研究后移交博物馆保存。

【编译：木合塔尔·木拉提】