哈萨克斯坦学生收到世界10所顶尖大学的录取通知书

这些大学包括：常春藤联盟成员哈佛大学和布朗大学，以及剑桥大学、斯坦福大学、麻省理工学院（MIT）和其他世界顶尖大学。

消息称，该项目的主要特点是，大学会对学生的学术和科研潜力进行全面的初步评估，并以此为依据邀请其入学。这种做法在世界高等教育领域实属罕见，也充分体现了学校对申请人的高度信任。该项目为学生提供的总资助金额为200万美元，可用于全额或部分报销教育费用。

阿亚拉的学术之路始于八年级。在此期间，她积极参与国际教育项目、学术研究项目等。在收到大学的正式邀请之前，她就成功地组织了一个国际项目，该项目汇集了来自不同国家的参与者，并将其付诸实践。该项目吸引了投资，并取得了显著成果。

目前，阿亚拉正在与加拿大一家公司合作，参与这个项目，同时兼顾学业和工作。此外，尽管她只是一名高二学生，但她已经开始修读大学课程，并预习学分，为将来获得大学学分做准备。

这一成就清晰地展现了世界一流大学的现代化办学理念。如今，他们不仅择优录取，更注重与学术潜力巨大的院校建立直接合作关系。

【编译：小穆】