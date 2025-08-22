哈萨克斯坦花样滑冰选手将赴北京角逐奥运资格

根据哈萨克斯坦国家奥委会消息，目前哈萨克斯坦花样滑冰队已获得两张奥运参赛资格。这两张资格来自于2025年在波士顿举行的世界锦标赛，当时米哈伊尔·沙伊达洛夫和索菲娅·萨莫德尔金娜成功完成了奥运选拔标准。由于奥运资格并非授予个人，而是授予国家，因此这两人很可能代表哈萨克斯坦出征奥运。

两位选手被认为是国家队的领军人物。沙伊达洛夫曾在世锦赛上获得银牌，目前已被视为2026年奥运会上有力的奖牌竞争者。

接下来，哈萨克斯坦队将力争在男子单人滑和冰舞项目中再获得额外参赛名额。男子单人滑方面，将由迪亚斯·吉冉巴耶夫出战，替补名单包括尼基塔·克里沃舍耶夫、奥列格·梅利尼科夫和阿尔图尔·斯马古洛夫。冰舞方面，则由博伊桑古尔·达季耶夫与高哈尔·瑙里佐娃组合代表国家队。

吉冉巴耶夫在男子单人滑项目中将面临强劲对手，其中包括韩国的金亨健、法国的弗朗索瓦·皮托、土耳其的布拉克·德米尔博加、奥地利的毛里齐奥·赞德龙、捷克的格奥尔基·列什坚科、白俄罗斯的叶夫根尼·普扎诺夫、墨西哥的多诺万·卡里略以及亚美尼亚的谢苗·达尼良茨等。

值得注意的是，获得奥运资格并非必须拿下冠军，只需进入前五名即可满足条件，这是本次比赛的主要选拔标准。

冰舞方面将有20对选手参赛，达季耶夫和瑙里佐娃将与来自意大利、西班牙、中国、格鲁吉亚、日本、爱尔兰、匈牙利、奥地利等国的组合同台竞技。

据悉，本次资格赛将于9月18日至21日在北京举行。

【编译：达娜】