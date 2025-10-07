托卡耶夫：需要特别关注突厥世界发展方向的落实

- 我们必须特别重视全面落实突厥世界2040年的发展方向。今天的峰会应该以具体措施补充这一计划。本组织各成员国都有各自的优势和成就。尽管如此，本组织框架内提出了在经贸领域实施大型项目的具体机制。其中之一就是突厥投资基金。我们必须充分利用这一金融组织的机遇。今年，突厥国家组织经贸部长将在突厥斯坦举行会晤。届时，我们建议制定一份该基金将资助的项目清单。工业领域的一体化对于各国经济多元化发展至关重要。在这方面，我们相信突厥工商会拥有巨大的潜力。明年，哈萨克斯坦将担任该商会主席国。为此，我们将提议通过一项工业合作计划，该计划将优先考虑具体项目。-哈萨克斯坦总统说。

托卡耶夫总统将提升运输和物流领域的合作水平视为其主要任务之一。

- 突厥国家位于连接东西南北欧亚大陆的九条铁路干线的交汇处。目前，五条国际铁路走廊途经哈萨克斯坦境内。我们最近开通了多斯特克-莫因特铁路的第二条线路。此举将有助于哈萨克斯坦全境铁路走廊的快速发展。这条新线路将使货运量增加五倍。此外，还有两条重要的铁路正在建设中。这些项目无疑将为区域物流多元化注入新的动力。跨里海国际运输路线已成为欧亚公路网的战略组成部分。过去五年，通过中间走廊的货运量增长了六倍。近日，欧亚经济联盟成员国交通部长会议在阿拉木图举行。会上，各方就该路线达成了多项协议。同时，我们呼吁突厥国家积极参与中间走廊沿线航空枢纽、火车站和海港基础设施的现代化改造。目前，交通运输和过境部门的数字化工作正在进行中。在这方面，人工智能技术的运用无疑将卓有成效。因此，我们建议讨论在组织内设立专门的数字监控中心，并邀请知名专家参与。-他说。

据此前报道，托卡耶夫总统在讲话中表示，哈萨克斯坦支持成立“突厥国家组织+”机制的倡议。

此外，哈萨克斯坦总统提议设立网络安全理事会。

【编译：小穆】