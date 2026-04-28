哈萨克斯坦餐饮业持续升温 一季度增势创近七年新高

根据DATA HUB基于国家统计局数据的分析，该指标较2025年同期显著增长，显示餐饮市场活跃度持续提升。

统计显示，新建及改造餐厅的总座位数达到4300个，较去年同期接近翻倍，创近八年来第一季度最高水平。由于统计中包含翻修项目，单个餐厅的平均规模暂无法精确测算。

专家指出，在2025年已实现较高增长的基础上，行业扩张趋势仍在延续。全年数据显示，餐厅座位总量增长达53%，反映出餐饮业“扩张周期”仍在持续。

从投资情况看，上述4300个座位总投资约为95亿坚戈，平均每个座位成本约220万坚戈。其中，单座位成本最高的地区为东哈萨克斯坦州（约800万坚戈）和突厥斯坦州（约790万坚戈）。

按座位数量计算，江布尔州位居首位，新增约1200个座位；其后为阿拉木图州（约1100个）和阿特劳州（约700个）。在共和国级城市中，仅奇姆肯特有新增及翻修餐厅投入使用，新增座位约400个。

与此同时，咖啡馆数量也呈增长态势。2026年1至3月，全国新建咖啡馆投入运营总座位数达2500个，同比增长51%，创近十年来第一季度最高纪录。

分析认为，餐饮业的持续扩张反映出居民消费需求回暖及服务业活跃度提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】