哈萨克斯坦农业部长出席粮农组织会议 表示愿成为农业创新试点国

在活动中，萨帕若夫表示：

- 在全球性风险不断加剧的背景下，粮农组织在保障粮食安全方面的作用日益重要。我们感谢粮农组织将2026–2027年的核心议题定为“推动创新以保障粮食安全”。

他介绍了哈萨克斯坦在可持续和创新农业发展方面的主要政策方向，重点包括以下四个方面：

首先，在农业数字化方面，哈萨克斯坦已绘制逾2亿公顷农用地的数字地图，并积极发展数据分析与监测技术。同时，引入了应对恶劣天气的自动化保险系统。

其次，国家通过租赁支持政策鼓励农机更新。农民正广泛使用配备人工智能和农业监测系统的新型设备，推动了农业生产效率提升。

第三，节水灌溉技术的使用面积已达47.01万公顷，政府正制定激励节水的投资补贴与水价机制。同时，推广碳农业理念，并起草《土壤保护法》。在农业科研方面，国家农业科研中心正在协调实施27项科研计划。此外，还建立了农业在线学习平台，定期举办培训与田间演示活动。

第四，萨帕若夫提出，建议在中亚地区设立粮农组织的农业创新区域平台，并表示哈萨克斯坦愿作为试点国家积极推进：

- 我们具备必要的资源、基础设施与科研潜力，愿与粮农组织一道开展合作、交流经验、推广先进实践。

在与粮农组织总干事屈冬玉的会谈中，双方就农业可持续发展、土地退化防治以及提升农业产能等重要议题进行了深入探讨。

萨帕若夫强调：

- 土地的保护与合理利用，不仅需要国内力量的协调，更需要国际社会的广泛合作。哈萨克斯坦正在推进碳农业理念，并制定相关战略性文件。

会议最后，萨帕若夫向粮农组织领导层表示感谢，并重申哈方将继续深化与该组织的合作关系。

【编译：达娜】