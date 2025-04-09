农业部出台鸡蛋进口限制令 为期六个月

据农业部消息，根据部长签署的第101号令，所有来自第三国及欧亚经济联盟成员国、通过各种交通方式运抵哈萨克斯坦的鸡蛋（海关编码040721）将被暂时禁止进口。

值得注意的是，此次禁令不适用于鸡蛋的过境运输，也不影响欧亚经济联盟成员国之间通过哈萨克斯坦领土转运鸡蛋的情况。

农业部指出，在春夏季节，鸡蛋的市场需求通常处于较低水平，市场主要由本国的工业化养殖与家庭养殖产品供应，完全可满足消费者需求。在此背景下，进口鸡蛋可能导致本地鸡蛋价格低于成本，进而影响禽蛋企业的盈利能力。

此外，由于春夏季气温较高，鸡蛋保存期限相对较短，也是出台该项措施的又一重要原因。农业部强调，鸡蛋生产具有一定的技术连续性，即使需求下降，生产仍难以减少，导致库存积压。为防止产能过剩对行业造成冲击，保护国内市场，相关限制措施已获政府跨部门委员会批准。

据了解，今年2月，贸易与一体化部、农业部、哈萨克斯坦禽类养殖协会、蛋品行业协会以及零售联盟签署了联合备忘录，承诺在社会重要食品价格稳定方面加强合作。

【编译：木合塔尔·木拉提】