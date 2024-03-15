哈萨克斯坦农业部计划出台为期六个月的小麦进口禁令

根据这份题为《关于禁止通过公路、水路和铁路运输工具向哈萨克斯坦境内运输小麦》的文件，计划针对来自第三国，以及欧亚经济联盟成员国的，通过公路、水路和铁路运输工具，向哈萨克斯坦境内运输小麦的活动，予以为期6个月的禁止。

不过，禁令中允许禽类养殖场和面粉厂以生产为目的，通过铁路方式进口小麦。根据文件，以这种目的进口的小麦，不会在国内市场或国外市场予以销售。

禁令中同时指出：

- 该限制令不影响在哈萨克斯坦境外装车或卸货的、通过铁路运输方式过境哈萨克斯坦的小麦的运输业务。

文件附录中显示，2023年哈萨克斯坦供收获1710万吨谷物，其中小麦1210万吨。考虑到加工和出口情况，截至2024年3月1日，现有的剩余谷物存量为1150万吨。

- 食品公司直接采购了35吨的饲料作物。因此，国内市场拥有充足的食品和饲料储备。与此同时，来自俄罗斯的粮食持续抵达，导致国内市场需求和价格的同时下降。- 文件附录中写道。

根据哈萨克斯坦国家铁路公司数据，2024年1月份，从俄罗斯联邦通过铁路运输方式输入哈萨克斯坦的小麦达到了17.4万吨，较2023年增长35%。报告期内，通过水路方式运入哈萨克斯坦的小麦总量为2.9万吨。这增加了哈萨克斯坦国内市场上俄罗斯小麦的比重。

进口量的增加严重影响到了国内小麦的销量和价格。文件指出，这将使得本国农产品生产者财务状况趋于恶化，并可能会导致2024年粮食播种工作的停滞。因此，实施小麦进口限制措施，使为了保障今年的春播工作不受到干扰。

该文件将于2024年3月26日前接受公众建议。

【编译：木合塔尔·木拉提】