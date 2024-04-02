农业部：受灾地区食品稳定储备未受损失

根据农业部提供的截至目前的最新消息，在受到水灾影响的阿克托别州、巴甫洛达尔州、阿克莫拉州、卡拉干达州、库斯塔奈州和阿拜州食品稳定库存共有6.34万吨。这些食品均存放在干燥的环境中，并且均未因水灾受到损失。其他地区的食品稳定库存量为11万吨，在需要时随时可以转运至受灾区域。

- 就向农场主们提供援助的问题方面，到目前为止尚未收到关于粮食生产者（秋熟谷物、温室、菜园）的信息。若查明在春耕生产初期遭到水灾损毁的农田，将会通过重新播种和多元化耕种方式对农田进行恢复。在发布紧急情况的地区，当地的农场主将在查明其损失情况后，获得贷款延期24个月偿还以及利率补贴。该机制已在农业信贷公司内建立。 各地地方政府应立即采取措施帮助那些无法按时开始播种或因洪水而遭受损失的人。- 农业部副部长叶尔波勒·塔斯朱列科夫说。

塞热克·朱曼哈林听取了受灾地区负责人的汇报，并指示各地尽快恢复商店和商业设施的日常工作，并按照合适的规模从食品储备中调拨食品。

同时，副总理指示国家食品公司尽快地解决为各地区农业动物提供食物的问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】