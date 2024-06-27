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    11:30, 27 六月 2024 | GMT +6

    农业部计划推动对华马奶出口

    қымыз
    Фото: ашық дереккөзден

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫日前表示，哈萨克斯坦马奶（saumal）生产商希望进入中国和欧洲市场。他指出，尽管国外对该产品的需求量很大，但农民却受到出口限制的阻碍。

    艾达尔别克·萨帕罗夫在马吉利斯政府时段发言时指出：

    - 全国各地区都有人从事马奶生产，但在进入外国市场方面存在一些问题。

    根据部长的介绍，马奶生产商希望能够将产品打入更多的国外市场，特别是中国和欧洲。

    - 我们目前向阿联酋市场供货。因此，我们现在取消了对中国供应马奶的限制，现在我们正在努力将其纳入登记册。- 他说。

    据介绍，如果取消限制措施，各地区的马奶生产商都准备销售其产品用于出口。

    他还表示，对华出口毛皮和内脏的协调工作仍在继续，正在开展工作以统一检疫要求和签署相关协议。

    农业部计划在今年完成这项工作，这将使哈萨克斯坦工厂能够通过内脏和皮革出口获得额外收入。

    此前，4月份有消息称，哈萨克斯坦计划向英国供应骆驼和马奶粉。

    农业部收到了英方对部分动物源产品的兽医和卫生检疫要求。

    现在，哈农业部希望启动奶制品和马肉的协调进程。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    农业 哈萨克斯坦与中国 经济 进出口
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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