农业部计划推动对华马奶出口

艾达尔别克·萨帕罗夫在马吉利斯政府时段发言时指出：

- 全国各地区都有人从事马奶生产，但在进入外国市场方面存在一些问题。

根据部长的介绍，马奶生产商希望能够将产品打入更多的国外市场，特别是中国和欧洲。

- 我们目前向阿联酋市场供货。因此，我们现在取消了对中国供应马奶的限制，现在我们正在努力将其纳入登记册。- 他说。

据介绍，如果取消限制措施，各地区的马奶生产商都准备销售其产品用于出口。

他还表示，对华出口毛皮和内脏的协调工作仍在继续，正在开展工作以统一检疫要求和签署相关协议。

农业部计划在今年完成这项工作，这将使哈萨克斯坦工厂能够通过内脏和皮革出口获得额外收入。

此前，4月份有消息称，哈萨克斯坦计划向英国供应骆驼和马奶粉。

农业部收到了英方对部分动物源产品的兽医和卫生检疫要求。

现在，哈农业部希望启动奶制品和马肉的协调进程。

【编译：木合塔尔·木拉提】