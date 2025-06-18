哈萨克斯坦农业部：中俄吉边境未发现成群蝗虫入侵迹象

据农业部介绍，全国蝗虫防控工作正在有序推进。截至目前，相关专家已巡查超1140万公顷农田。根据今年预测，全国可能受蝗虫侵扰的总面积约为210万公顷。

目前已有超过3500人、443台设备投入防治作业，其中包括49架无人机。各地区均已设立协调指挥部，统一调度防控力量。

农业部特别强调对边境地区的防控监测。6月2日至6日，哈吉两国联合对边境地带开展巡查；6月9日至13日，哈中两国也完成了联合勘查。根据检查结果，未在上述区域发现蝗虫跨境活动或潜在迁飞威胁。

与俄罗斯和乌兹别克斯坦接壤的边境地区也在持续监测之中，目前同样未发现蝗虫活动的集中区域。

农业部此前已下令防治工作无休推进，并投入包括无人机和飞机在内的各类飞行器开展监测与喷洒作业，同时加强与邻国边境的联防联控。

【编译：达娜】