哈萨克斯坦畜牧业持续增长 助推出口与加工产业发展

农业部部长阿依达尔别克·萨帕若夫8日在政府例行工作会议上表示，畜牧业发展、优惠贷款计划、出口目标以及动物疫病防控领域的进展为哈萨克斯坦农业经济注入新动力。

畜牧业生产稳步增长

2025年前五个月，哈萨克斯坦牲畜数量显著增加：大牲畜增长23.4%，小牲畜增长7.8%，马匹增长12.2%，骆驼增长8.5%，家禽增长2.2%。畜牧业总产值突破1.2万亿坚戈，同比增长4.2%。其中，肉类产量增长3%，奶类产量增长7.5%，鸡蛋产量增长0.3%。

优惠贷款支持畜牧业发展

为落实总统关于农业总产值翻倍的指示，哈萨克斯坦计划推出两项优惠贷款计划，总额达1000亿坚戈，旨在支持畜牧业发展和企业流动资金需求。

第一项计划：投入500亿坚戈用于购买优质种畜，贷款年利率为5%，提供长期融资。 第二项计划：另500亿坚戈用于流动资金贷款，年利率不超过5%，参照现有融资机制。

此外，农业部计划扩大对肉类和奶类商品农场的优惠贷款项目。肉类畜牧业将借鉴澳大利亚经验，通过14个项目投资293亿坚戈，预计实现年出口5万吨肉类，创收约5000亿坚戈。奶类方面，年利率2.5%的优惠贷款将支持建设116个奶类商品农场，其中69个已投入运营，47个正在建设中。

Фото: UKIMET

畜牧产品加工与出口潜力提升

哈萨克斯坦畜牧产品加工业快速发展。阿克托别州的“KAZFELEK”公司正推进羊毛保温材料生产项目，阿拉木图市的“Iskefe Holding”公司启动了动物皮革制备明胶项目。贸易和一体化部取消皮革和羊毛出口关税的举措激活了15家相关企业的采购和出口活动。

在出口方面，哈萨克斯坦计划将肉类出口量提升至每年5万吨。得益于与世界动物卫生组织（WOAH）的合作，哈萨克斯坦恢复了在口蹄疫、禽流感、非洲猪瘟、经典猪瘟和非洲马瘟等疾病上的“无疫区”地位，为畜牧产品出口开辟新机遇。目前，62家哈萨克斯坦企业在欧盟注册，2649家企业在中国注册。

哈萨克斯坦畜牧业通过牲畜数量增长、生产提升、优惠融资和加工能力增强，展现出强劲发展势头。优惠贷款计划和出口关税调整为行业注入活力，而疫病防控的国际认证进一步扩大了出口市场。农业部长阿依达尔别克·萨帕若夫强调，这些举措将推动哈萨克斯坦畜牧业成为全球市场的重要参与者，为国家经济持续增长提供支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】