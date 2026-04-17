12:11, 17 四月 2026 | GMT +5
阿拉木图旅游业强劲增长 去年带来逾1100亿坚戈收入
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦最大城市阿拉木图旅游业持续升温，对城市经济拉动作用进一步增强。2025年，旅游业为当地带来超过1100亿坚戈服务收入，并吸引近2000亿坚戈投资。
官方数据显示，2025年阿拉木图旅游服务总产值达到1109亿坚戈，同比增长15.2%，反映出游客消费需求和行业活跃度持续提升。
与此同时，旅游相关领域投资总额达到1988亿坚戈，同比增长39.4%。资金主要投向城际铁路客运、文化艺术、娱乐休闲、陆路及航空客运、住宿餐饮，以及汽车租赁和融资租赁等行业。
税收方面，2025年阿拉木图旅游产业贡献税收达到840亿坚戈，同比增长27.2%。其中，餐饮服务、体育休闲、娱乐产业以及短期住宿服务成为主要税源。
当地政府指出，上述数据表明，旅游业正保持稳定增长态势，并已成为推动阿拉木图经济发展的重要力量，再次证明旅游业是城市增长的优先方向之一。
为进一步扩大国际影响力，阿拉木图市旅游局正实施综合营销政策，重点围绕吸引游客、激发投资活力以及提升城市国际知名度展开。
【编译：达娜】