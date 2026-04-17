阿拉木图旅游业强劲增长 去年带来逾1100亿坚戈收入

官方数据显示，2025年阿拉木图旅游服务总产值达到1109亿坚戈，同比增长15.2%，反映出游客消费需求和行业活跃度持续提升。

与此同时，旅游相关领域投资总额达到1988亿坚戈，同比增长39.4%。资金主要投向城际铁路客运、文化艺术、娱乐休闲、陆路及航空客运、住宿餐饮，以及汽车租赁和融资租赁等行业。

税收方面，2025年阿拉木图旅游产业贡献税收达到840亿坚戈，同比增长27.2%。其中，餐饮服务、体育休闲、娱乐产业以及短期住宿服务成为主要税源。

当地政府指出，上述数据表明，旅游业正保持稳定增长态势，并已成为推动阿拉木图经济发展的重要力量，再次证明旅游业是城市增长的优先方向之一。

为进一步扩大国际影响力，阿拉木图市旅游局正实施综合营销政策，重点围绕吸引游客、激发投资活力以及提升城市国际知名度展开。

【编译：达娜】