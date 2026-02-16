哈萨克斯坦首位职业大相扑力士耶尔森·巴勒塔胡勒：以“金峰山晴树”之名在日本赛场书写传奇

耶尔森·巴勒塔胡勒出生于阿拉木图州，自幼练习柔道和哈萨克传统摔跤，展现出良好的运动天赋。他的潜力被蒙古籍著名相扑横纲朝青龙明德（Asashoryu Akinori）发掘，并受邀前往日本发展。这一机遇成为他职业生涯的重要转折点。18岁时，他赴日参加业余相扑比赛，随后考入日本大学，并加入该校相扑俱乐部。

在大学期间，耶尔森凭借出色表现迅速崭露头角，跻身日本青少年锦标赛前八名。这一成绩使他获得直接进入职业相扑的资格，跳过了最低的两个级别，从较高层级开启职业生涯，并在随后的比赛中不断提升竞技水平。

目前，耶尔森从事职业相扑已五年，其中三年半时间在最高级别的幕内（Makuuchi）级别比赛。他在职业初期表现优异，仅用八个月便晋升至职业相扑第二高级别——十两（Jūryō），并在一年零两个月内成功进入幕内，跻身职业相扑最高殿堂。

谈及自己的相扑名“金峰山晴树”，耶尔森介绍说，“金峰山”是日本熊本县的一座山名，而熊本县正是著名相扑教练、相扑流派创始人木濑亲方的故乡；“晴树”则取自其师门的重要人物之名。目前，他以这一相扑名在日本赛场参赛。

职业相扑对运动员的纪律要求极为严格。耶尔森表示，每天清晨训练持续两至三小时，随后必须整理传统发髻并穿着和服，这是职业相扑力士的基本要求之一。

他还回忆起哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫访问日本期间与运动员会面的经历。耶尔森表示，这次会面虽不在原计划之中，但接到邀请后深感荣幸，也意识到肩负国家荣誉的重大责任。

在比赛中，耶尔森以“雪豹”作为个人象征。他表示，这一形象源自自己的家乡阿拉木图，在当地，雪豹象征勇气与力量，而日本观众也对这一象征给予了高度尊重。

在饮食方面，相扑运动员的营养摄入受到严格控制，所有食物均根据热量和蛋白质需求进行科学计算。不过，耶尔森坦言，自己依然十分怀念哈萨克斯坦的传统美食，尤其是肉类和别什巴尔马克。

由于比赛和训练安排紧张，他每年仅有一至两次机会返回祖国。耶尔森鼓励年轻运动员坚持努力和自律，认为只有严格遵守训练制度并保持稳定状态，才能取得成功。

耶尔森表示，在国际赛场上代表哈萨克斯坦参赛是无上的荣誉。

“捍卫国家荣誉是我的责任。我将竭尽全力，让哈萨克斯坦的名字在世界舞台上更加响亮，”金峰山晴树说。

【编译：木合塔尔·木拉提】