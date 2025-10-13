咸海渔业百年传奇：从铁路兴起到产业辉煌

铁路开通与渔业兴起

1905年，奥伦堡—塔什干铁路的建成彻底改变了咸海地区的渔业格局。这条铁路不仅促进了区域经济发展，还直接推动了以渔业为中心的咸海城市的建立。得益于便捷的交通网络，咸海的渔业资源得以更高效地开发和运输，逐渐成为哈萨克斯坦经济的重要组成部分。

据咸海市渔民博物馆研究员图玛尔·乌米尔扎克介绍：

“1921年，咸海渔民向饥荒肆虐的伏尔加河流域提供了大量援助，展现了非凡的公民责任感。这不仅是一段历史佳话，也反映了当时渔民的奉献精神。在苏联初期，渔业被视为重点发展领域。1923年，咸海市设立了渔业监察机构；1925年，哈萨克自治共和国人民委员会通过了关于咸海及阿姆河沿岸渔业开发与保护的法规。同年10月21日，哈萨克苏维埃社会主义共和国国民经济中央委员会决议成立咸海国家渔业信托公司。”

Фото: Аралдағы балықшылар музейі

渔业发展的黄金时代

20世纪30年代，咸海沿岸共有38个渔业集体农庄。到40年代，这些农庄被划分为南北两部分：卡拉卡尔帕克斯坦共和国管辖13个农庄，而北咸海地区则包括卡拉捷连、博根、卡拉沙兰、谢甫琴科、卡斯卡库兰、红渔民、阿克沙套、斯大林之路、阿曼乌特克尔、赖姆、绍米什科尔、联合、塔斯特别克、詹贝勒、列宁、渔民和新路等22个集体农庄。

“在1940至1950年间，这些农庄共有8000名渔民和6500名工人及职员，渔业技术和捕捞方式不断革新。”图玛尔补充道，“工厂学校和培训中心为渔业培养了大量专业人才，每年培训出数百名水手、船长、机械师、技工、冷冻师和分拣员等专业人员。”

咸海渔业信托公司还通过莫斯科采购必要物资，并分发至各工厂和居民点。为了保障渔民的生活需求，咸海渔民消费合作社应运而生，为渔民提供食品和日用品等物资支持。

Фото: Аралдағы балықшылар музейі

从信托到联合企业的转型

咸海渔业信托公司的成立为当地渔业注入了新的活力，后来进一步升级为咸海渔业联合企业，成为当地渔民的“精神家园”。

这一企业不仅推动了渔业生产，还带动了相关产业链的发展。然而，市场经济转型期的私有化浪潮使这家享誉世界的企业未能幸免，于20世纪90年代停止运营。

Фото: Аралдағы балықшылар музейі

历史意义与未来展望

咸海渔业联合企业的百年历史不仅是哈萨克斯坦渔业发展的缩影，也是咸海地区社会经济变迁的见证。从奥伦堡—塔什干铁路的开通到渔业集体农庄的蓬勃发展，再到现代化渔业体系的建立，这段历史展现了咸海渔民的智慧与韧性。尽管昔日的辉煌因时代变迁而落幕，但咸海渔业的传奇故事依然激励着人们探索可持续发展的新路径。

咸海渔民博物馆作为这段历史的守护者，不仅记录了渔业发展的点点滴滴，也为后人提供了宝贵的经验启示。未来，咸海地区的生态保护与经济振兴或将为这一传奇注入新的篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】