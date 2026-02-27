哈萨克斯坦向失业人员发放119亿坚戈社会补助

哈萨克斯坦劳动和社会保障部表示，被解雇员工可根据其参加强制性社会保险制度的缴费年限以及过去24个月的收入水平，领取为期1至6个月的社会补助。补助金额最高可达失去收入的45%，资金来源为国家社会保险基金。

根据现行程序，申请人需首先登记为求职人员。该手续可通过“eGov.kz”门户网站在线办理。在“就业与劳动”栏目中选择“求职人员登记”服务，填写申请并使用电子数字签名确认提交。

申请提交后，居住地职业发展中心将在1个工作日内向申请人推荐合适岗位。如未能实现就业，将在3个工作日内远程赋予其失业身份。必要时，职业发展中心工作人员将主动联系申请人补充信息。

此外，申请人还可通过“enbek.kz”电子劳动力市场平台办理相关手续。

在完成失业登记后，劳动部信息系统将通过短信方式主动提示申请人办理补助。若申请人同意，仅需回复短信确认，补助即可自动发放。

有关部门指出，国家社会保险基金的失业补助不受解雇原因限制，旨在为公民在重新就业期间提供基本生活保障。

【编译：达娜】