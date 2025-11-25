哈萨克水利领域专业人才在匈牙利系统学习“水外交”基础知识

该项目旨在提升哈萨克斯坦专业人才在可持续水资源管理、水政策分析、战略规划及跨界流域国际合作等方面的能力。学习内容涵盖欧盟水资源管理原则与管理模式、国际水法及跨界水协议、水相关争端的预防与解决机制、公开透明的治理工具、与利益相关方的协调机制，以及水政策监测与评估方法等。

在培训过程中，匈牙利能源部及国家水资源管理公司的代表也向哈方学员介绍了本国在国家层面管理水系统的实践案例和最新治理模式，使他们能够结合实际理解现代水治理体系的运作方式。

哈萨克斯坦水资源和灌溉部副部长塔勒哈特·莫梅舍夫表示，此次培训是落实国家元首关于强化水领域人才储备、发展水外交能力的重要举措之一。

- 项目重点借鉴欧洲国家在水资源管理方面的先进模式，特别是科学数据、监管工具、机构协调以及与利益相关方互动机制的综合运用。 - 他说。

此外，哈萨克斯坦学员还与哈萨克斯坦驻匈牙利大使阿布扎勒·萨帕尔别克吾勒举行会面，就水领域教育、国际合作，以及水资源管理和水外交方向的人才培养进行了深入交流。

【编译：达娜】