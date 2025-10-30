专访TikTok高管：平台为哈萨克斯坦经济贡献几何？

这一数据来自在全国“阿塔梅肯”企业家协会支持下进行的专项研究。TikTok俄罗斯、东欧、中亚及蒙古地区政府与企业事务总监谢尔盖·索科洛夫在接受哈通社专访时，介绍了TikTok如何助力中小企业发展，以及为何哈萨克斯坦成为该地区增长最快的市场之一。

记者：谢尔盖·奥列戈维奇，如今仍有不少人认为TikTok只是一个娱乐平台。您怎么看？平台能为企业发展带来哪些机会？

索科洛夫：的确，五六年前，TikTok主要以舞蹈、音乐等娱乐内容闻名。但如今，情况已经发生巨大变化。TikTok正逐步成为一个覆盖所有年龄层、聚合丰富内容的多元平台。用户可以在这里获取教育、旅游、文化、历史、生活技巧等多方面的信息。正因为这种多样性，企业也能在TikTok上找到目标受众，与潜在客户建立联系。

记者：今年TikTok开展了一项关于平台对哈萨克斯坦经济影响的研究。请您具体介绍一下。

索科洛夫：是的，我们委托独立专家进行了一项评估TikTok对微型、小型和中型企业影响的研究，工作得到了“阿塔梅肯”企业家协会的支持。研究涵盖全国20个地区、300多家公司，涉及七大主要行业，主要集中在服务业领域。研究规模庞大、内容深入，结论颇具启发性。

记者：研究的主要结论是什么？TikTok对哈萨克斯坦经济的影响体现在哪些方面？

索科洛夫：研究显示，一个颇为意外的结果是：成立超过十年的公司使用TikTok的频率比新企业更高。人们通常认为“数字原住民”会更活跃，但数据却显示，超过一半成立十年以上的公司每周都会在TikTok上活跃；经营五到十年的企业中，这一比例为47%。

此外，研究还发现企业使用TikTok工具的频率和熟练度与收入呈正相关。那些定期投放广告、活跃使用平台功能的公司，获得的收益显著更高。例如，53%的企业将广告预算的30%用于TikTok，而其中一半以上的收入正是来自这一平台。

记者：哪些行业的企业在哈萨克斯坦的TikTok生态中最为活跃？

索科洛夫：我们的研究涉及健康、美容、体育、旅游和娱乐等七个领域。各地区情况略有不同。阿斯塔纳的美容、健康、体育类企业最为活跃；阿拉木图的酒店和旅游业参与度最高；奇姆肯特则以食品和日用品制造及销售企业为主。

这些企业的共同点是注重与消费者建立情感联系，而不仅仅依赖数字广告。这正是TikTok的独特优势。平台能让品牌以真实生活故事赢得信任。例如，阿拉木图一家小型沙威玛店因分享顾客故事而走红；还有名为阿纳斯塔西娅的个体户，她在TikTok上展示带有民族图案的新娘礼服，凭借真诚的创作赢得了用户支持。

记者：根据不同模型情景，TikTok对哈萨克斯坦经济的贡献如何评估？

索科洛夫：我们采用了三种模型情景。

保守情景假设仅10%的企业经常使用TikTok。尽管调查显示有40%的企业活跃使用，但研究人员故意下调基准，以便与美国、英国和澳大利亚的类似研究保持一致。按照这一情景，仅TikTok直接带来的中小企业总收入在2024年可达2190亿坚戈。

中等情景（15%企业活跃使用）下，收入约为3290亿坚戈；乐观情景（20%）则达到4380亿坚戈。

需要说明的是，研究仅涵盖七大行业的中小企业，并未计入供应链和就业等间接效应。因此，这只是一个相对保守的估算。即便如此，TikTok对哈萨克斯坦经济的综合贡献仍相当于7590亿坚戈，占GDP的约0.57%至1.13%。

记者：您如何看待TikTok在哈萨克斯坦的未来？

索科洛夫：哈萨克斯坦是TikTok在本地区增长最快的市场之一，这让我充满信心。这里的用户活跃、创作内容质量高，他们通过平台向全球150个国家、超过10亿观众展示哈萨克斯坦的文化、历史和美食。

我们也将继续深化与政府机构和社会组织的合作。例如，与“阿塔梅肯”企业家协会联合举办的社会企业比赛吸引了800家企业参与；“一村一品”项目中的许多感人故事，也通过TikTok被更多人了解。

从长远看，TikTok不仅是一个娱乐平台，更是推动创业创新的重要工具。中小企业目前为哈萨克斯坦GDP贡献约39%，通过有效利用TikTok数字工具，这一比例未来有望进一步提升。研究显示，七大行业的活跃企业数量在未来几年内有潜力从8000家增长至16000家。

【编译：阿遥】