哈萨克斯坦马产业研究院正式成立

该机构以阿克托别农业实验站为基础建立，并隶属于国家农业科学教育中心，旨在推动马产业发展，提升纯种马品质，加强科研能力，并将本地马种推广至国际市场。

农业部指出，新成立的研究院将在未来五年内将纯种马的数量提高6%至7%。目前，计划对地方特色马种的基因型进行深入研究，通过选育和繁育工作提升这些品种的数量和品质。为此，研究院将建立涵盖不同基因组信息的数据库以及精液与胚胎储存库。

同时，计划建设母马人工授精实验室，并培养专门的马匹饲养和繁育专家。此外，还将开设专业马匹兽医诊所，提升兽医服务质量。

根据农业部的长期规划，到2035年，马产业的科学研究将重点放在通过选育和技术手段提升本地马种的遗传潜力，并推广到哈萨克斯坦不同地区的商品化养殖场。这一系列措施预计将使养殖马种的生产性能提高20%至25%。

为实现这些目标，研究院将积极与国际科研机构、大学及符合国际标准的实验室展开合作。通过联合实施科研技术项目以及与国际伙伴的信息交流，哈萨克斯坦有望引入先进技术和经验，推动马产业走向国际化，并在全球市场上增强竞争力。

【编译：达娜】