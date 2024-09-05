哈荷农业合作进一步深化：REKA公司生物肥料项目将于明年投产

此次会晤是哈萨克斯坦农业代表团对荷兰进行正式访问的一部分，旨在进一步推动两国在农业领域的合作与发展。

REKA B.V.公司自2016年进入哈萨克斯坦农业市场以来，专注于生产用于保护种子和植物的纯天然覆盖物。自2020年起，该公司开始研发基于这些产品的特殊植物营养构想。

会晤中，REKA公司确认计划于2025年第一季度开始在哈萨克斯坦生产生物肥料和植物保护产品，并根据市场需求逐步扩大产能。该项目的目标是提升哈萨克斯坦农业生产生态可持续性和效率。

双方还讨论了REKA公司与哈萨克斯坦农业部国家农业科学教育中心在科研领域合作的可能性。这一合作将有助于在农业科研和技术推广方面实现更多的创新和突破。

此外，双方还探讨了由荷兰REKA、Hanseplant等企业与哈萨克斯坦合作伙伴共同创办合资企业的前景。据悉，这些合资企业将专注于推广创新农业技术，进一步加强两国的经济合作。

【编译：阿遥】