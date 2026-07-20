世界最古老梨园：一片500年果林如何守住自然遗产与乡村生机

（哈萨克国际通讯社讯）世界上现存最古老的梨园之一，坐落在中国甘肃省兰州市什川镇。这里的梨树栽培历史延续了约500年，部分古树自数百年前扎根以来，至今仍年年开花结果。日前，哈萨克国际通讯社记者在参加中国甘肃省举办的“圣境甘南·心灵之旅”第二届（2026）甘南文旅全球媒体活动期间，造访了这座古老的梨园。

凭借悠久的农业传统、独特的生态系统以及人与自然长期共生的发展模式，什川古梨园被联合国粮食及农业组织（FAO）认定为“全球重要农业文化遗产系统”。

这片跨越五个世纪的古梨园，如何让数千株老树延续生命？传统农业、数字技术与乡村旅游又如何在这里实现融合？哈通社记者进行了实地探访。

五百年古树依然开花结果

什川地区种植梨树的历史，可追溯至中国明朝嘉靖年间，即1522年至1566年。近五个世纪过去，古梨园依然保留着历史形成的生态景观和传统栽培方式。

目前，什川古梨园总面积约800公顷，其中263公顷被划定为重点保护区域。园内共有9423株树龄超过100年的古梨树。

其中，6700多株梨树的树龄在100年至300年之间，另有2000多株已生长超过300年。园内古树平均树龄约为280年。

当地人将梨园中最古老的一株称为“梨树王”。这株古树树龄已超过500年。

Фото: Kazinform

一些古梨树高达7至9米，部分树干周长接近4米，树冠直径可达15米。尽管经历数百年风雨，这些古树仍保持着结果能力，部分梨树年均产量可超过500公斤。

在什川古梨园，一些传承多年的劳作方式依然被完整保留。

园中常见一种被当地人称为“天梯”的长木梯。果农通过木梯登上数米高的树冠，修剪枝条、疏花疏果、加固承重树枝，并在成熟季节采摘果实。

古梨园主要种植冬果梨和软儿梨，同时保存着20多个梨树品种。由于古树资源丰富、品种多样，国际植物学界也将什川古梨园称为“活的植物博物馆”。

每一株古树都有自己的“身份证”

在什川，对古树的保护早已不再局限于浇水、施肥和修剪。

近年来，当地逐步建立起数字化自然遗产保护体系，对每一株古梨树进行科学登记和动态管理。古梨园正射影像图、树木分布图和综合数字地图相继建成，各项保护和管理工作被纳入统一的信息系统。

2018年至2019年，当地对全部9423株百年以上古梨树进行了全面普查。

工作人员借助全球定位系统确定每株古树的准确位置，并将相关信息录入统一电子数据库。每株古树均拥有独立编号、二维码和专用保护标识牌，相当于获得了一张专属的电子“身份证”。

通过扫码，管理人员可以查看树木的年龄、位置、生长状况和养护记录，从而更加及时地发现问题并采取保护措施。

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2022年，古梨园内还建成了一座专门的苗木培育基地，每年可培育约2000株梨树苗，用于古树更新、补植和生态修复。

苗圃投入使用以来，已有1000多株幼苗完成栽种，135株以上的梨树得到修复和更新。

每年早春，果农会清理树皮、疏松树根周围的土壤，并施用天然肥料。在病虫害防治方面，当地尽可能减少化学药剂的使用，更多采用生物和物理防治方式。

对于生命力减弱的古树，果农还会使用“桥接”等传统农业技术，帮助树体恢复营养输送能力，延长古树寿命。

让村民成为古树保护者

古梨园并不是一片与居民生活相隔离的自然保护区。

数百年来，什川居民一直与梨树共同生活。古树既是当地的历史记忆，也是村民生产生活的重要组成部分。

如今，当地政府将居民、果农以及旅游经营主体共同纳入古树保护体系。每年，相关部门会与当地农户和景区经营者签订1760多份责任协议，明确各方在古树养护、环境保护和日常管理中的职责。

这种机制使每株古树的生长状态都能得到持续关注，也能确保修剪、加固、病虫害防治和树体修复等工作及时开展。

与此同时，参与保护的居民还可以通过出售农产品、提供旅游服务和发展特色经营获得收入。

古树保护由此不再只是政府部门的单向管理，而成为与当地社区利益紧密相连的共同事业。

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古梨园如何改变乡村经济

如今，什川古梨园不仅是一处历史与自然遗产，也逐渐成为带动当地乡村经济发展的重要平台。

在保护古树资源的基础上，当地不断延伸梨产业链。企业利用什川梨开发出天然果汁、梨膏、茶饮、咖啡配料等十余种产品。

冷藏和保鲜设施的建设，则改变了梨果只能在采摘季集中销售的局面，使产品能够实现全年供应。

目前，什川梨已经进入北京、上海、广州等中国主要城市的消费市场。

古梨园本身也成为乡村旅游的重要目的地。

春季，数千株梨树同时绽放，整个古梨园被白色花海覆盖；夏季，游客可以在巨大树冠下避暑休憩；秋季，人们可以参与采摘活动，体验当地农耕文化；冬季，则可以品尝经过传统方式储存后风味独特的软儿梨。

围绕古梨园，当地每年还会举办“梨韵什川”文化旅游节、黄河沿岸文化活动、农民丰收节等200多场特色活动。

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这些活动不仅吸引游客，也成为展示地方传统文化的重要平台。鼓乐、民歌、铁芯子表演、黄河奇石加工以及树根雕刻等非物质文化遗产项目，借助旅游活动获得了更多展示和传承机会。

官方数据显示，目前什川每年接待游客超过100万人次，旅游收入超过2亿元人民币。

一片拥有500年历史的古梨园，正通过农业生产、农产品加工、文化展示和乡村旅游等多种业态，为当地居民创造新的收入来源。

在保护与发展之间寻找平衡

什川古梨园的价值，不仅在于保存了一批数百年树龄的梨树，也在于延续了一套传统农业知识、社区生活方式和地方文化体系。

从古老的木梯和树体修复技术，到GPS定位、二维码档案和数字化地图，传统经验与现代科技在这里并行不悖。

当地实践表明，保护农业文化遗产并不意味着将其封闭起来。只有让居民从遗产保护中获得实际收益，让传统农业能够融入现代产业体系，自然与文化遗产才可能拥有更加持久的生命力。

如今，这片历经五个世纪的梨园仍在春天开花、秋天结果。古树记录着当地人与自然长期相处的历史，也见证着一座传统村落在遗产保护与乡村发展之间探索新路径。

值得一提的是，哈萨克斯坦与中国近年来持续加强人文和旅游领域合作。此前，哈通社记者曾对中国甘南藏族自治州的旅游发展潜力进行专题报道。

此外，中国还在推进拥有约300年历史的拉卜楞寺保护修缮工作，将历史建筑修复与文化遗产传承列为重要发展方向。