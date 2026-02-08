善意汇聚成力：哈萨克斯坦大型慈善基金的发展现状与挑战

专家指出，衡量慈善基金真实体量与影响力的重要指标之一，正是其税务缴纳情况与对国家的财务透明度。

税收优惠：国家与慈善组织之间的“社会契约”

在哈萨克斯坦经济体系中，慈善和其他非营利组织（NPO）占据着特殊位置。根据税法规定，非营利组织在履行其核心公益职能时，可免缴企业所得税。但这并不意味着其完全免税。

慈善基金仍需为员工缴纳社会税、个人所得税以及养老保险金。正因如此，其年度税款规模往往能反映机构员工数量、项目规模及运营活跃度。与此同时，向慈善事业捐资的企业也享有税收优惠，可将不超过应税收入4%的捐赠额列入税前扣除。这一机制使慈善不仅具有道德意义，也具备现实的经济激励。

主要慈善基金：税务动态折射发展轨迹

根据公开数据，对2022—2025年间哈萨克斯坦11家主要慈善基金的税务情况进行分析，可以清晰看到该领域的结构性变化。

其中，纳扎尔巴耶夫基金会是行业中体量最大的机构。该基金成立于2000年，业务涵盖青年发展、教育、科研与文化领域。2022年其缴税额超过11亿坚戈，至2025年为约3.78亿坚戈，长期位居慈善机构纳税前列，显示出其庞大的组织规模和项目运作能力。

“达拉”人才支持基金的增长尤为显著。该基金成立于2005年，主要帮助孤儿及有特殊需求的儿童。其税款从2022年的约1000万坚戈增长至2024年的近2亿坚戈，反映出人员扩充和项目规模的快速扩大。

博拉特·乌特穆拉托夫基金会则体现出稳定发展特征。该基金成立于2014年，重点关注医疗（包括自闭症康复中心）、教育与文化领域，并在自然灾害发生时积极参与救助，其年度税款持续稳步上升。

由总统倡议设立的“为了哈萨克斯坦人民（”“Қазақстан халқына”）基金，在短时间内成为关键社会项目的主要执行方。根据国家元首指示，“萨姆鲁克—卡泽纳”国家基金需每年将至少7%的净利润划拨至该基金，用于罕见病治疗、乡村医疗和体育设施建设等领域。

此外，“母亲之家”项目以预防弃婴为核心目标，在全国主要城市设有分支；“Haraket”基金因“1000坚戈购房”行动广为人知，体现了民众广泛参与的公益模式；Asar-Ume基金则在多子女家庭支持、住房和职业培训方面发展迅速，媒体影响力不断扩大。

“萨比”“阿亚拉”“Niyet”等基金被视为哈萨克斯坦慈善领域的“老牌力量”，多年来持续在儿童医疗、围产中心建设及社会救助方面开展系统性工作。而“Perzent”慈善之家税款规模较小，更多依赖志愿者网络，显示出小型公益组织的另一种运作模式。

透明度与问责：亟待解决的系统性问题

尽管慈善行业总体发展迅速，但在信息公开和问责机制方面仍存在不足。当前，各基金缺乏统一的财务和项目报告标准，披露形式差异较大，难以让捐助者和研究人员进行横向比较。多数报告侧重“筹集了多少钱”，而对“是否真正解决问题”着墨不足。

此外，行政费用的透明度也是争议焦点。法律允许基金将最多20%的筹款用于行政和运营支出，但在实际操作中，这部分费用有时被模糊地归入“项目成本”，增加了公众监督难度。

信任考验：一次事件带来的行业反思

2024年春季洪灾期间，全国社会各界捐助了数十亿坚戈用于救灾。“Biz Birgemiz Qazaqstan”基金曾是主要筹款机构之一，但随后金融监测机构对其负责人涉嫌挪用约15亿坚戈善款展开调查。这一事件暴露出资金监管不足、情绪化捐赠以及对整个慈善行业信誉造成冲击等问题，也促使社会更加关注透明度与制度建设。

分析与展望

综合税务和运营数据可以看出，哈萨克斯坦慈善行业正加速专业化，逐步形成由法律、财务和项目管理人员支撑的成熟体系。税务合规本身已成为透明度的重要象征，而大型基金仍然在资金与影响力上占据主导地位。同时，以“Haraket”“Asar-Ume”为代表的民间基金快速成长，显示出公民社会活跃度的提升。

分析人士认为，慈善领域的税务数据不仅是数字，更体现了公众信任与组织责任。未来，这些基金不仅将继续在解决社会问题中发挥作用，也有望逐步成长为哈萨克斯坦经济体系中的重要制度性社会投资力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】