哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    16:15, 26 11月 2025 | GMT +5

    意大利知名刊物将周年纪念特刊献给哈萨克斯坦

    哈萨克国际通讯社讯）欧洲历史最悠久的媒体之一《晚邮报》（Corriere della Sera）旗下的意大利刊物《Cook》在其创刊80周年之际，将特刊献给了哈萨克斯坦。

    Италиялық танымал басылым мерейтойлық шығарылымын Қазақстанға арнады
    Фото: Видеодан алынған скрин

    哈萨克斯坦作为中亚地区极具吸引力的美食目的地，被介绍给了外国观众，同时，现代哈萨克美食“新游牧”的概念也得以展现。

    作为一项特别项目的一部分，编辑团队将深入研究旅游景点和民族美食的特色。创作团队走访了多家哈萨克斯坦餐厅和知名美食场所，其中包括入选“50 Best Discovery”等国际知名榜单的餐厅，例如：Qazaq Gourmet、Auyl、Gruppo 63、Jinau、Sandyq 和 Tary。部分内容还专门介绍了哈萨克斯坦葡萄酒产业的发展。

    - 这个幅员辽阔的国家拥有独特的自然与文化交融，令人着迷。凯恩德湖的景色酷似瑞士，湖中冷杉树拔地而起，宛如一片倒置的森林。峡谷风光令人联想起亚利桑那州：其中最著名的当属查林峡谷，它是继美国大峡谷之后的世界第二大峡谷。此外，还有盐漠（例如位于里海沿岸的曼格斯套）和世界上最大的干旱草原。然而，这里的景色却千变万化：平原和高原交替出现，植被和色彩也各不相同。-刊中写道。

    Италиялық танымал басылым мерейтойлық шығарылымын Қазақстанға арнады
    Фото: Видеодан алынған скрин

    意大利读者也有机会深入了解哈萨克斯坦，并品尝当地美食。这些资料展现了哈萨克斯坦美食的深度、独特性和丰富性。在杂志和《晚邮报》的官方网站上，专家爱格热姆·穆萨哈吉诺娃分享了她烹制包尔萨克、奶酪、腰子和传统肉类菜肴的方法。

    【编译：小穆】

    文化 哈萨克斯坦 旅游 意大利
