阿斯塔纳首次以医疗旅游目的地身份亮相柏林国际旅游展

作为全球旅游业的重要平台，柏林国际旅游交易会拥有60年历史，已发展成为集国际合作、商务洽谈及休闲旅游、会奖旅游（MICE）和医疗旅游趋势发布于一体的战略性商务平台。

阿斯塔纳是欧亚地区发展迅速的城市之一，人口约160万。城市基础设施完善，拥有包括国际品牌在内的312家酒店、2100多家餐厅和咖啡馆、100多个旅游景点以及100多个展览和医疗设施。

根据《CEOWORLD Magazine》2025年全球排名，阿斯塔纳被评为全球最安全城市之一，这一因素对外国患者具有重要吸引力。

数据显示，去年前九个月，阿斯塔纳接待游客120万人次，同比增长9%；其中来自德国的游客数量增长15%，超过1.05万人。

目前，阿斯塔纳共有8家医疗机构获得国际医疗质量认证机构JCI认证，使哈萨克斯坦跻身全球拥有JCI认证医疗机构数量排名前25的国家之列。

参加柏林展会的阿斯塔纳代表团包括总统事务管理局医疗中心医院（JCI认证多学科医疗中心）、Green Clinic、Prime Green Clinic以及提供医疗与旅游一体化服务的Empire Travel Qazaqstan公司。

推广的重点医疗方向涵盖心脏外科、神经外科、肿瘤治疗、生殖医学及试管婴儿、骨科、眼科、器官移植、整形及减重手术，以及综合健康体检项目。

相关医疗机构配备Gamma Knife、Radixact等高端医疗设备，可开展复杂病例治疗。

在展会期间，阿斯塔纳代表与来自欧洲和亚洲的旅行社、保险公司、医疗中介机构及专业协会举行多场商务洽谈。与会者指出，市场对价格透明、等候时间短、服务水平高的新兴医疗目的地兴趣持续上升。

“阿斯塔纳旅游（Astana Tourism）”发展中心董事长阿尔乔姆·克瓦舒克表示，医疗旅游的未来属于能够将医疗质量、交通可达性和经济性相结合的目的地。他强调，医疗旅游不仅是出国就医，更是一种将医疗机构、旅游基础设施和患者陪护服务整合为完整生态体系的综合产品。

【编译：达娜】