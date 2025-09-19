“哈萨克斯坦以稳定环境和广阔市场吸引中国企业” —— 专访中国企业界代表冯雪辉

期间，中国企业界代表冯雪辉先生接受了哈通社的采访。

冯雪辉表示，哈萨克斯坦凭借稳定的政治和经济环境，以及不断扩大的市场空间，正在吸引越来越多的中国企业前来考察与投资。

记者：您好，今天非常荣幸能够在阿斯塔纳采访您。首先想请问，中国企业在阿斯塔纳投资方面，主要的兴趣一般集中在哪些行业？

冯雪辉：目前我们主要聚焦于消费电子领域，这也是我们在国内比较熟悉的产业。因此，我们的关注点更多集中在这些板块。中亚市场很大，而在中亚国家中，哈萨克斯坦无论是经济环境还是政治环境都表现突出，也符合我们这种类型企业对外投资的意向。这次来到哈萨克斯坦，就是希望能更深入地了解当地的政策和营商环境。

当然，我相信只要市场广阔、营商环境稳定，不仅仅是消费电子行业，各行各业都会来到哈萨克斯坦进行考察和投资。

Фото: Мұқтар Мұрат / Kazinform

记者：在您看来，哈萨克斯坦的投资环境中，最吸引中国企业的优势有哪些？

冯雪辉：说实话，这是我第一次来到哈萨克斯坦。第一印象非常好。我昨天刚到，今天早晨在酒店附近走了走，感觉这里是一座非常文明的城市。比如在交通方面，我发现这里的礼让行人做得非常好，并不逊色于深圳。

从更深入的角度看，当地劳动力成本相对更有优势，市场空间也非常大。尤其是在工业化和基础设施建设方面，还存在着许多机会。这些因素对企业来说极具吸引力。

Фото: Мұқтар Мұрат / Kazinform

记者：那么，中国企业在哈萨克斯坦开展合作时，最关注哪些政策或保障？

冯雪辉：其实我们最关注的不是特殊的优惠政策，而是政策和政治环境的稳定性。对企业来说，最重要的是“承诺能够兑现”，而不是空谈愿景。我们希望的是政策能够长期稳定执行，无论环境如何变化，都能保持一致性。这样才是真正的保障。

当然，如果有一些更加优惠的政策，能够减轻前期投资压力，那对企业来说更是锦上添花。但总体而言，我们期待的是一个透明、稳定、可持续的营商环境。

Фото: Мұқтар Мұрат / Kazinform

记者：对于此次在阿斯塔纳举行的中哈投资合作交流会，您有哪些期待？

冯雪辉：我们一直希望进一步开拓中亚市场。虽然我们的一些产品已经进入中亚，但还可以做得更好。这次来哈萨克斯坦，不仅是为了企业自身，也是为了我们的上下游合作伙伴提前做一些铺垫。未来，当他们进入市场时，可以借鉴我们的经验。

我们希望以此为基础，逐步实现从立足哈萨克斯坦，到辐射整个中亚的目标。哈萨克斯坦的用工成本、生产要素和物流条件为我们提供了很强的竞争力。这也是我们此行的主要考虑。

记者：感谢您接受我们的采访。

【编译：木合塔尔·木拉提】