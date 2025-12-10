哈萨克斯坦统一数字地籍系统上线 房产信息一站式可查

不动产统一国家地籍信息系统今年4月在全国启动试运行，并于10月全面投入使用。

据国家公务员事务署北哈州分局局长叶尔詹·哈热穆萨阔夫介绍，在这一数字数据库中，公众可以查询到土地的具体位置、准确边界、各类限制（如查封、抵押、地役权）、产权历史、地籍价值、地图显示位置以及是否存在建筑物等信息。

—过去，不动产信息分散在不同机构、纸质档案和旧图纸里。为了找到所需数据，公民不得不在多个部门之间奔波，要收集成十份的证明：先去政府部门，再去便民服务中心，还要跑到土地关系部门。在不少情况下，等待时间长达数周。如今不再有这些麻烦——所有数据都可在线快速、准确获取。目前信息已集中在‘不动产统一国家地籍’信息系统内。这些数据对购地、建房及办理各类手续的公民和企业家都至关重要。-他说。

他指出，这一数字数据库还能让购房者在交易前提前核查信息，确保文件无误。这为防范欺诈提供了额外保障，因为伪造电子数据比伪造纸质文件要困难得多。

—国家机关也将获得关于全国土地的准确信息。这将加快许可证发放，提升土地分配的公平性，减少文件差错，并有助于更合理规划城市和乡村发展。开发商可以迅速获取地块数据，银行能实时核实信息，公证员也无需再收集额外文件即可办理交易。该系统正在持续更新——新的地图、服务正陆续上线，并在与国家其他数据库进行整合。目前已有199份申请通过该服务办理。-哈热穆萨阔夫补充道。

值得一提的是，托卡耶夫总统签署了《关于哈萨克斯坦共和国数字化若干问题的法令》。

【编译：阿遥】