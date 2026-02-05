卡拉套山春意萌动：雪花莲悄然绽放，奏响万物复苏序曲

经历了漫长冬季的沉寂，卡拉套山脉逐渐焕发生机。随着气温回升、积雪消融，山麓间陆续出现洁白而小巧的早春花朵。它们不仅标志着季节更替，也反映出自然生态系统进入活跃阶段。

据保护区专家介绍，雪花莲的生长与气候变化密切相关，通常在积雪开始融化时便会迅速出现在地表。这一现象被视为当地自然环境进入春季的重要信号。

Photo credit: The Karatau State Nature Reserve

—雪花莲是春季最早出现的花卉之一，象征着新一轮生命循环的开始。卡拉套山坡上盛开的雪花莲，直观展现了自然界在严冬过后恢复生机的过程，-保护区工作人员说道。

针对这一自然景象，生态学家呼吁公众以观赏和记录为主，避免近距离接触或人为干扰。雪花莲已被列入哈萨克斯坦《红皮书》（濒危物种红色名录），属于受国家重点保护的稀有植物。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

保护区工作人员指出，随意采摘野生花卉会对生态系统造成破坏，并可能威胁物种的长期存续。根据现行法律，破坏珍稀植物的行为将依法追究相应责任。

生态保护人员呼吁当地居民和游客增强环保意识，共同维护自然保护区的生态安全。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

—记录雪花莲之美，最合适的方式是通过摄影。这些花卉不仅具有观赏价值，也是自然生态系统中不可忽视的一部分，-保护区工作人员表示。

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

早春花朵的出现，标志着哈萨克斯坦南部地区进入自然复苏阶段。对卡拉套山而言，这一抹洁白成为新季节到来的直观信号。

【编译：阿遥】