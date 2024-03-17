迪玛希以赠送袷袢致敬多明戈 传承民族礼俗、情深意浓

-没有哪个歌手不曾歌颂过自己对故乡的眷恋、对故乡高耸的山脉、波澜壮阔的河川湖泊和广阔草原的热爱。二十世纪最伟大的歌剧歌唱家普拉西多·多明戈，用他的天籁之音将本民族最优秀的音乐作品传播到世界各地。按照哈萨克民族传统，我将一件袷袢披在了这位男高音歌唱家的肩上。今日之事，明日成史。-迪玛希在Instagram页面上深情地写道。

袷袢是哈萨克族传统长袍，是哈萨克人民热情好客的象征。迪玛希以此礼物向多明戈表达了他对这位歌剧大师的崇敬和钦佩。

值得一提的是，今年1月19日，在布达佩斯举行了 Virtuosos V4+ 儿童古典音乐真人秀节目的第一阶段决赛。作为评委，备受瞩目的国际音乐巨星，哈萨克斯坦青年歌手迪玛希·库达伊别尔艮和西班牙歌剧歌手普拉西多·多明戈同台献艺。他们共同演绎了乔治·比才于1863年创作的歌剧《采珠人》中的经典片段，为观众带来了一场令人陶醉的音乐盛宴。

【编译：阿遥】