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    08:14, 14 四月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦一季度批发贸易额接近10.8万亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦2026年第一季度零售和批发贸易规模继续增长，其中批发贸易额接近10.8万亿坚戈，同比增长5.8%。

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    Фото: Midjourney

    数据显示，今年第一季度全国零售贸易额达到5.2万亿坚戈，较去年同期增长2.8%。

    在零售结构中，非食品商品占据主导地位，占总销售额的69%；食品类商品占比为31%。

    从经营主体来看，商业企业贡献了零售总额的73.8%，个体经营者（含市场摊位）占26.2%。

    按所有制结构划分，私营部门在零售市场占据主导地位，占比63.9%；外资企业占24.7%；国有企业占11.4%。

    批发贸易方面，今年第一季度全国批发贸易额达到10.8万亿坚戈，增速明显高于零售业。

    其中，非食品商品及生产技术类产品占批发总额的80.1%，食品类商品占19.9%。

    从企业规模看，中型企业是批发市场主力，占总额的61.2%；大型企业占33.6%；小型企业占5.2%。

    分地区来看，零售贸易额最高的仍是阿拉木图，达到1.6万亿坚戈；其后为阿斯塔纳（6660亿坚戈）和卡拉干达州（4265亿坚戈）。

    批发贸易方面，领先地区同样为阿拉木图，交易额达4.05万亿坚戈；其次是阿特劳州（1.64万亿坚戈）和阿斯塔纳（1.61万亿坚戈）。

    截至2026年4月1日，全国零售领域商品库存总额为1.7万亿坚戈，相当于68天周转量；批发领域库存为2.9万亿坚戈，相当于37天周转量。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 贸易 统计 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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