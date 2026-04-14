哈萨克斯坦一季度批发贸易额接近10.8万亿坚戈

数据显示，今年第一季度全国零售贸易额达到5.2万亿坚戈，较去年同期增长2.8%。

在零售结构中，非食品商品占据主导地位，占总销售额的69%；食品类商品占比为31%。

从经营主体来看，商业企业贡献了零售总额的73.8%，个体经营者（含市场摊位）占26.2%。

按所有制结构划分，私营部门在零售市场占据主导地位，占比63.9%；外资企业占24.7%；国有企业占11.4%。

批发贸易方面，今年第一季度全国批发贸易额达到10.8万亿坚戈，增速明显高于零售业。

其中，非食品商品及生产技术类产品占批发总额的80.1%，食品类商品占19.9%。

从企业规模看，中型企业是批发市场主力，占总额的61.2%；大型企业占33.6%；小型企业占5.2%。

分地区来看，零售贸易额最高的仍是阿拉木图，达到1.6万亿坚戈；其后为阿斯塔纳（6660亿坚戈）和卡拉干达州（4265亿坚戈）。

批发贸易方面，领先地区同样为阿拉木图，交易额达4.05万亿坚戈；其次是阿特劳州（1.64万亿坚戈）和阿斯塔纳（1.61万亿坚戈）。

截至2026年4月1日，全国零售领域商品库存总额为1.7万亿坚戈，相当于68天周转量；批发领域库存为2.9万亿坚戈，相当于37天周转量。

【编译：达娜】