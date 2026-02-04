阿拉木图一高龄孕妇产下三胞胎 新生儿状况稳定

据阿拉木图市卫生局介绍，此次怀孕属于自然受孕，未采用任何辅助生殖技术。高龄自然受孕并成功产下三胞胎的情况，在产科临床实践中较为罕见。

分娩发生在孕32周零2天。由于情况紧急，院方迅速启动由产科医生、麻醉师及新生儿科专家组成的多学科医疗团队，并于凌晨3时左右紧急实施剖腹产手术。

三名新生儿的具体情况如下：长子体重1840克，身高42厘米；次子体重1680克，身高43厘米；幼女体重1620克，身高40厘米。父母分别为两个男孩取名为藏哈尔和阿依巴尔，女孩取名为埃塞丽。

该中心副主任萨勒塔娜特·叶尔博拉托娃介绍，由于属于早产儿，三名婴儿自出生第一分钟起便接受了重症监护和特别护理，并一度需要使用呼吸机辅助呼吸。

她表示，中心已为这组三胞胎设立专门的护理观察区域，医护人员实行24小时不间断监测。目前，孩子们体重持续稳步增长，整体健康状况评估为稳定。院方正积极做好准备，计划在近期安排他们出院。

