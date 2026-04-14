汽车市场一季度数据公布 现代领跑起亚追赶

与去年同期相比，当月销量下降12.9%。从今年前三个月整体情况看，全国累计销量为44,757辆，同比减少4.5%。

品牌排行榜前十名

3月，现代继续位居品牌销量榜首，共售出3,192辆（同比下降28.3%）。

起亚排名第二，销量2,317辆，同比增长9.3%。

雪佛兰以2,142辆位列第三，同比下降21.8%。

值得注意的是，进入春季首月，长安市场表现活跃，经销商共交付1,766辆新车，同比增长151.2%。

此外，进入前十的品牌还包括：奇瑞（1,270辆，-5.9%）、哈弗（1,227辆，-4.6%）、捷途（850辆，-37.6%）、丰田（581辆，-32.6%）、江淮（451辆，-57.9%）以及吉利（428辆，-58.1%）。

最受欢迎车型

3月销量数据显示，雪佛兰Cobalt以1,965辆继续位居畅销车型榜首。

现代途胜以1,516辆排名第二；第三位为起亚狮跑，销量841辆。

长安CS55 Plus连续两个月位列第四（798辆）。其后依次为哈弗初恋（683辆）和奇瑞瑞虎7（565辆）。

现代伊兰特以561辆排名第七，长安CS35 Max（513辆）紧随其后。榜单后两位分别是现代沐飒（440辆）和起亚赛图斯（416辆）。值得一提的是，上述车型均在哈萨克斯坦本地生产组装。

第一季度业绩概览

从第一季度整体表现看，现代依然保持领先，累计销量8,658辆（-25.8%）。排名第二的起亚（7,493辆，+52.8%）正逐步缩小差距。

雪佛兰以6,629辆（+10.3%）位居第三。其余上榜品牌包括：奇瑞（3,320辆，+7.2%）、长安（3,231辆，+98.2%）、哈弗（2,308辆，-10.5%）、捷途（2,258辆，-27.2%）、江淮（1,491辆，-38.4%）、丰田（1,266辆，-41.2%）以及吉利（1,181辆，-51.6%）。

【编译：阿遥】