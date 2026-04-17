统计数据：一季度哈国固定资产投资3.46万亿坚戈

据国家统计局数据，一季度哈萨克斯坦固定资产投资总额达到3.46万亿坚戈。与去年同期相比，实际增长指数为106.4%。主要增长点集中在非yuan li ao行业。在该领域，除预算资金外的投资额达到2.31万亿坚戈，实际增长指数高达128.1%。

数据显示，全国人均平均投资额为16.88万坚戈。在投资结构中，用于生产基地现代化的支出比例有所上升。其中，购买机器、设备和交通工具的资金投入达1.3万亿坚戈，实际增长指数为143.1%。相比之下，建筑新建和翻修方面的投资实际指数下降至90.9%，总额为1.99万亿坚戈。

从融资渠道看，投资主要来源仍为企业及投资者的自有资金，规模达2.43万亿坚戈。财政预算资金拨付3771亿坚戈，其中中央财政（共和国预算）拨付1153亿坚戈，地方财政拨付2618亿坚戈。银行贷款为2710亿坚戈，其他借贷资金达3825亿坚戈。总体而言，82.9%的投资来自内部融资，外部资金占比为17.1%。

在行业分布方面，工业领域依然是吸纳资金最多的行业，累计投入1.5万亿坚戈。其中，采矿业投入5648亿坚戈，制造业投入5026亿坚戈，能源领域投入3600亿坚戈。此外，房地产领域投资额为7144亿坚戈，交通和仓储领域为4685亿坚戈，住房建设投资为6626亿坚戈。

从地区分布来看，阿斯塔纳市在投资额上领先全国，达到4137亿坚戈。紧随其后的是阿拉木图市（3736亿坚戈）和突厥斯坦州（3542亿坚戈）。此外，阿特劳州投资额为3009亿坚戈，江布尔州为2181亿坚戈。

在投资增长率方面，江布尔州以171.6%的增速位居首位。突厥斯坦州和乌勒套州紧随其后，增速分别为171.2%和166%。

与此同时，库斯塔奈州、杰特苏州及奇姆肯特市的投资规模则出现了不同程度的下滑。

【编译：阿遥】