今年第一季度经济增长3% 投资规模达3.5万亿坚戈

哈萨克斯坦国家经济部第一副部长阿扎马特·艾姆林在会上表示，今年1月至3月，服务业产值增长3.7%，实体经济部门增长2.1%。

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分行业来看，增长最快的领域分别为建筑业，同比增长14.8%；交通运输服务业增长12.8%；制造业增长8.5%。

对外贸易方面，今年前两个月全国货物贸易额达到217亿美元，同比增长11.3%，实现24亿美元顺差。

艾姆林指出，哈萨克斯坦经济结构调整持续推进。2025年，制造业占经济比重升至12.7%，连续第二年高于采矿业（11.9%）。

与此同时，石油产业在GDP中的占比持续下降，从2010年的16.5%降至2024年的8.1%，降幅接近一半。

他表示，为实现长期稳定发展，哈萨克斯坦需继续推进经济多元化，以摆脱“中等收入陷阱”。

投资方面，2026年初固定资产投资继续成为经济增长主要驱动力，全国投资总额达到3.5万亿坚戈，同比增长6.4%。

吸引投资规模领先的地区分别为江布尔州、突厥斯坦州和乌勒套州。

目前资金主要流向电力供应、通信及农业等行业。

艾姆林表示，政府每周都会在特别工作组框架下，研究具体企业面临的问题，并推动扩大产能。

他强调，各行业主管部门需采取全部财政和非财政支持措施，确保完成既定经济增长目标。

【编译：达娜】